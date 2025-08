Trump valt Jaguar aan, noemt het merk woke

Donald Trump is geen fan van Jaguar. Weten we dat ook weer.

Iedereen heeft een mening over de nieuwe merkidentiteit van Jaguar, zelfs de president van de Verenigde Staten. In een bericht op Truth Social steekt Donald Trump niet onder stoelen of banken wat zijn gedachten zijn over het automerk Jaguar.

Jaguar kwam natuurlijk groot in het nieuws toen ze een nieuwe merkidentiteit aankondigde. Behoorlijk controversieel. Van dikke verbrandingsmotoren, oude grijze mannen en sigaren naar duurzaam, elektrisch en heel veel vrolijke kleuren. Met de nieuwe slogan Copy Nothing wist Jaguar de autowereld en klanten enigszins te shockeren. Want wat is dit nou?

Het Britse automerk heeft geen spijt van de relaunch, maar nu heeft zelfs de Amerikaanse president een mening over het hele gebeuren. Donald Trump omschrijft Jaguar als stom en bijzonder woke, aldus de 78-jarige president op Truth Social.

Zelfs de CEO krijgt een sneer. Volgens Trump is Adrian Mardell in schande afgetreden. Mardell is 64 jaar en was twee jaar de hoogste baas bij Jaguar. De beste man werkt al 35 jaar bij Jaguar Land Rover.

Een mooie leeftijd om met pensioen te gaan, maar volgens Trump is het vooral uit schande. Tja, sommige mensen weten wel wanneer het tijd is om met pensioen te gaan. Trump vraagt zich hardop af wie nog een Jaguar wil kopen na het zien van de ‘schandelijke’ rebrand van het merk.

Sydney Sweeney

Tegelijkertijd prijst Trump de nieuwe reclamecampagne van American Eagle met Sydney Sweeney. De Amerikaanse actrice schittert in reclamefilmpjes in de strakke spijkerbroeken van het kledingmerk. Vooral de zin ‘Sydney Sweeney Has Great Jeans’ zorgde ervoor dat de campagne viraal ging. Het is een zinsspeling met het woordje genes (genen).

American Eagle doet daarmee het tegenovergestelde van alle voorzichtige reclamecampagnes die we in de afgelopen jaren zagen bij andere merken. Voorlopig lijkt die aanpak te werken. Het aandeel American Eagle Outfitters steeg met meer dan 30 procent in een maand tijd.

Dat willen ze bij Jaguar ook wel. De nieuwe merkidentiteit staat nog in de kinderschoenen bij de Britten. Op dit moment valt niet te oordelen of het aanslaat of niet, het merk verkoopt immers nog geen nieuwe modellen. Pas als er onder deze nieuwe frisse wind de modellen op gang gaan komen en de eerste verkoopcijfers binnenrollen, kunnen we concluderen of ome Donnie gelijk krijgt of niet. Trump gaan we in elk geval niet in een Jaguar zien. Dat is duidelijk. (via BBC)