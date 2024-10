Perez: “Geen controle over auto, wil de laatste 6 maanden liefst vergeten”

Sergio Perez toont zich openhartig over de uitdagingen van dit F1 seizoen. Hij wil de laatste maanden liefst vergeten.

Het valt niet mee om de teammaat van Max Emilian Verstappen te zijn in de F1. Carlos Sainz en Daniel Ricciardo wisten op momenten nog wel wat weerstand te bieden aan onze held. Maar eigenlijk sinds halverwege het seizoen van 2018 is de Nederlander bijna onverslaanbaar geworden. Met op dat moment 3,5 jaar ervaring achter de rug lijkt MV1 nog een extra vesnelling gevonden te hebben. Een versnelling die zijn teammaten gewoon maar niet kunnen vinden, zo lijkt het.

Achtereenvolgens werden Gasly en Albon opgerookt. En ook Sergio Perez beleeft weinig plezier aan zijn stint bij Red Bull tot nu toe. Oké, de Mexicaan won nog een paar races, waaronder een Grand Prix in Monaco. Dat is iets waar hij de rest van zijn leven van kan genieten. Maar los daarvan wordt hij nu toch vooral al jarenlang de nek omgedraaid door Max.

Het zal even wennen zijn voor Perez, want totdat hij MV1 als teammaat kreeg, werd hij nooit zo dik ingemaakt door een teammaat. Sterker nog, hoog aangeschreven andere coureurs als Kobayashi, Hulkenberg en Ocon, had hij vaker dan niet onder controle. Het verschil was nooit groot, maar het verschil was er wel. Alleen Button wist als teammaat meer punten te scoren dan Perez. Maar de Brit verloor wel het kwalificatieduel (nipt) van de Mexicaan. In vergelijking met Magnussen deed Perez het onder de streep beter tegen de onderschatte wereldkampioen van 2009.

De laatste jaren is de reputatie van Perez als een potentiële topper of tenminste zeer capabele subtopper echter flink afgebrokkeld. Met name dit laatste seizoen is dat het geval. Waar Max eerste staat in het WK, staat Perez slechts achtste. Alle coureurs van de andere drie topteams staan dus tussen de Nederlander en de Mexicaan. Dit is pijnlijk omdat Red Bull hierdoor ook reëel risico loopt om het kampioenschap bij contructeurs te verliezen aan McLaren of eventueel zelfs nog Ferrari.

Nu Daniel Ricciardo is weggestuurd bij VCARB, is het een beetje de vraag hoe lang Perez nog mag blijven, ondanks diens hernieuwde contract. Marko speculeert al openlijk dat hij de lineup van Red Bull het liefst zou zien bestaan uit Max en een talent uit het juniorprogramma volgend jaar. Het is vooral Horner die dit tot op heden tegenhoudt, zo luidt de algemene gedachte binnen de paddock.

Meestal zijn coureurs er niet zo happig op om te erkennen dat het allemaal niet lekker loopt. Liever houden ze vol dat ze volgend jaar wel kampioen worden (we kijken naar jullie, Barrichello, Coulthard, Bottas enzovoorts). Maar Perez is nu openhartig over zijn stroggel:

This year has been complicated. I think that this year it has been very hard to have a car with the limitations that I have had this season and not being able to express it, right? Because your teammate is winning, he is doing very well and you have an increasingly bigger barrier. It was hard all summer, I think it was one of my most difficult moments in F1.

Perez bloedt vervolgens nog meer waarheid. Hij heeft het zelfs over dat hij de auto niet onder controle heeft tot het punt dat er angst komt om te crashen:

Imagine when you have a car that is so limiting that you come to the weekend and you know you can’t do anything with it, and the only thing you’re thinking is that at any moment you could crash it because you don’t have control of it.

Pfoh, keepin it real. Toch heeft Perez geen zin om de handdoek te gooien:

I made a contract just this season, and many times people talk about more, but I wasn’t worried, I know where I stand.

Het is een beetje een gekke situatie. Noch Perez noch Red Bull lijkt veel op te schieten met een blijvende verbintenis. Maar Sergio wil kennelijk blijven en Horner zegt regelmatig dat je Perez mag vergelijken met Verstappen. Weet het team dan meer dan wij en zit er verschil tussen beide auto’s? Of mag Perez echt puur blijven vanwege het geld wat hij direct en indirect meebrengt? Behalve als Perez opeens de vorm vindt die hij in Azerbeidzjan weer even leek te hebben, lijkt het toch tot een nodeloos lange kroniek van een aangekondigd vertrek te zijn…Waarvan akte.