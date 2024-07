Red Bull MAG Pérez NIET ontslaan

Ook al zouden ze willen, ze kunnen Pérez niet ontslaan.

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat Sergio Pérez een matig seizoen beleeft. De Mexicaan staat op dit momentzevende in het wereldkampioenschap, terwijl zijn teamgenoot (ene Max Verstappen) het kampioenschap leidt met 76 punten voorsprong op de nummer 2. Verstappen heeft 277 punten, Pérez 131. Dan heeft Sergio nog mazzel dat Russell gediskwalificeerd werd bij de Grand Prix van België 2024, anders stond hij achtste in het kampioenschap.

Eigenlijk is het onverkoopbaar dat Pérez nog mag rijden bij Red Bull. Er staan coureurs klaar in de vorm van Yuki Tsunoda of Daniel Ricciardo die sowieso niet minder zullen presteren. En dan hebben ze Liam Lawson nog achter de hand om de vrijgekomen plek bij VCARB op te vullen.

Contractverlenging

Nu is het voor Red Bull op zich wel lekker om een duidelijke nummer 1 en nummer 2 coureur te hebben. Het nadeel is alleen wel dat verschil wel erg groot is. Het was daarom zeer opmerkelijk dat het contract van Checo dit jaar nog werd verlengd voor twee seizoenen. Om met Johan Derksen te spreken: Op basis waarvan?

Pérez greep namelijk de kans aan om zo mogelijk nóg slechter te gaan presteren. Dat is gedeeltelijk relatief, omdat McLaren en Mercedes beter zijn geworden, finisht Checo tegenwoordig op P7 of P8. Uiteraard waren ze bij Red Bull niet helemaal in hum en wilde ze hem alsnog de laan uitsturen. Dat zou afgelopen maandag moeten gebeuren.

Red Bull Racing MAG Pérez niet ontslaan

Dat is echter niet gebeurd, hij mag alsnog blijven. Die uitslag is op zich al vreemd, maar de reden waarom al helemaal. Liberty Media heeft er namelijk sterk op aangedrongen om Pérez te behouden. Nu vragen wij ons af wat Liberty Media te maken heeft met het personeelsbeleid van Red Bull Racing.

Welnu, het zit zo. Duitse bronnen bij F1 Insider melden namelijk dat de kaartjesverkoop van de GP Mexico in volle gang is. In Mexico zijn ze net als in Nederland helemaal gek op hun eigen Red Bull-coureur. De kaarten zijn wellicht nog niet allemaal verkocht en een vroege exit van Pérez zou ervoor kunnen zorgen dat de organisatie de kaartjes aan de straatstenen niet kwijtraakt.

Op basis daarvan zou Liberty Media als een soort mediator hebben opgetreden tussen Red Bull Racing, Pérez en de organisatie van de GP Mexico.

Het is overigens niet zo dat Pérez simpelweg zijn contract kan uitzingen. Als hij deze vorm vasthoudt, dan kan het aan het einde van het seizoen alsnog einde verhaal zijn.

Via: Formule1