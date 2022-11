Waarom Sergio Perez niet eerder uitkwam voor Red Bull

Sergio Perez is sinds twee jaar teamgenoot van Max Verstappen. Echter had hij al veel eerder voor Red Bull uit kunnen komen…

Sergio Perez stond bijna voor de exit van de Formule in 2020, toen Red Bull op de deur klopte. Het was een rare situatie. In zijn tiende seizoen had Perez eindelijk zijn eerste race gewonnen. Op een gekke layout van het circuit in Bahrein werd dankzij Corona een keer extra geracet. De ‘roze Mercedes’ die Racing Point dat jaar inzette, bleek ideaal te zijn voor deze ‘oval’. Ondanks een incident bij de start van de race slokte Perez het veld op. Toen Russell, die inviel voor Hamilton, in de slotfase terugviel met pech, was de zege voor Checo.

Voor 2021 bleek Racing Point, dat verder zou gaan als Aston Martin, echter haar zinnen gezet te hebben op de bij Ferrari in ongenade gevallen Vettel. En daar de andere coureur bij het team de zoon van de eigenaar is, was er zo plots geen plaats meer voor de kersvers GP-winnaar. Zo leek een F1 carrière die veelbelovend begon, maar telkens net die grote doorbraak miste, ongewild met een hoogtepunt te eindigen.

Want al in zijn eerste jaren in de sport bij Sauber, maakte Perez indruk. Uiteindelijk was hij nog nét wat beter dan de eveneens goed aangeschreven Kamui Kobayashi. Regelmatig wist Sergio podia te stelen met auto’s die daar eigenlijk geen aanspraak op maakten, zoals de Saubers maar later ook verschillende Force India’s. Bijna won hij zelfs de Grand Prix van Maleisië met de Sauber in 2012.

Perez ging in de regen aan de leiding, totdat het team hem vertelde dat een tweede plaats ook heel mooi zou zijn. Wellicht ietwat uit zijn concentratie gebracht, maakte hij een foutje dat Alonso de kans gaf de zege af te pakken. Boze tongen beweren dat de aloude link tussen Sauber en Ferrari mogelijk een rol speelde. Maar ach, dat zijn van die folklore dingetjes, waar we nooit het fijne van zullen weten.

Na zijn periode bij Sauber maakte Sergio op basis van zijn prestaties terecht aanspraak op de overgang naar een topteam. Hij was destijds gelinkt aan de Ferrari Driver Academy. Echter verbrak hij die banden toen hij een kans kreeg bij McLaren. Het bleek een ongelukkige keuze.

Het team uit Woking was net enkele jaren de fabrieksteun van Mercedes kwijt, dat haar eigen team begonnen was. Dat ging aanvankelijk nog redelijk goed tot goed, maar uiteindelijk vertrokken ook een aantal grote sponsors en raakte het team in verval. Uitgerekend in Perez’ debuutseizoen bij McLaren, was er voor het eerst echt een dip in prestaties te bemerken.

De Mexicaan weerde zich vrij ordentelijk tegen Jenson Button, die zeker in zijn latere jaren stiekem beter was dan de meesten inschatten. Magnussen deed het een jaar later ten opzichte van Button objectief minder goed. Toch werd Perez na een jaar ’topteam’ het kind van de rekening.

Gelukkig voor de Mexicaan betaalde trouwe sponsor Carlos Slim de rekening voor hem om zijn carrière voort te zetten bij Force India. Ondanks dat er elk jaar geruchten waren dat Perez een nieuwe kans bij het ene of andere topteam zou krijgen, kwam die kans dus nooit. Perez tekende elk jaar voor een jaar bij, om nadrukkelijk de deur open te houden voor betere kansen. Ironisch genoeg leek hij dat net opgegeven te hebben en een deal getekend voor drie jaar, toen zijn contract verscheurd werd. En dat leek dus het einde te zijn. Totdat Red Bull eind 2020 alsnog op de deur klopte.

Dat dit gebeurde, was eigenlijk een breuk met traditie voor Red Bull. In principe wilde Helmut Marko namelijk alleen nog coureurs uit zijn eigen talentenpoel de F1 in tillen. Echter, op dat moment was die talentenpoel behoorlijk opgedroogd en opgebrand. Albon en Gasly waren vermorzeld door Verstappen en in de opstapklasses diende zich ook niet direct een opper-talent aan. Zo werd Perez de eerste coureur sinds Mark Webber die zich bij het team voegde van buiten de eigen kliek.

Echterrrrr…Het had ooit niet veel gescheeld of Perez was wel deel van het opleidingsprogramma geweest. Perez herinnert zich in GP Racing Magazine de keer dat hij probeerde Red Bulls steun te krijgen. Hij weet zelf niet meer of het nu 2006 of 2007 was. Maar er was in ieder geval een test op Jerez:

Het ging niet fantastisch. Ik had een probleem met mijn zitpositie, mijn knieën raakten het stuur, dus ik zette niet echt goede tijden neer. Ik kwam binnen met de gedachte dat ik al die dingen even kon oplossen om het vervolgens beter te doen. Maar dat gebeurde niet. Ik reed de pit in en dat was dat dan. Ik werd min of meer uit de auto gegooid en het was klaar. Dat was gewoon typisch Helmut Marko. Als je niet snel genoeg was, dan maakte de reden eigenlijk niet uit en was het gewoon afgelopen. Sergio Perez, vindt Helmut Marko inmiddels best oké

Voor sommige coureurs was het daar afgelopen. Echter kon Sergio door met de steun van zijn andere kapitaalkrachtige sponsoren. Een van zijn oud teambazen claimt dat deze zekerheid de Mexicaan lui maakte. Echter Perez weet nog dat hij een jaar later hierdoor zoete wraak op Marko kon halen in de Formule 3:

Ik kwam Helmut een jaar later tegen op Silverstone. Ik versloeg de Red Bull junioren en sprak Helmut aan. Hij zei me ‘we zullen je nog verslaan’. Dus ik zei hem ‘oké Helmut’… Sergio Perez, haalde zoete wraak

In 2009 kwamen Perez en het Red Bull bolwerk elkaar weer tegen op het levenspad. Perez deed dat jaar zijn eerste seizoen in de GP2. Hij kwam uit voor het team van Arden, het team van Adrian Horner en diens vader. Perez had geen geweldig seizoen maar versloeg qua punten wel nipt zijn teammaat Edoardo Mortara. Die laatste was ook geen koekenbakker, want hij won dat jaar het F3 kampioenschap en de F3 Grand Prix van Macao. Na bewogen jaren in de DTM, komt Mortara volgend jaar uit in de Formule E.

Perez claimt dat na een goede race op Silverstone Horner naar hem toe kwam en polste of hij interesse had in een rol binnen het Red Bull team. Dit werd echter nooit echt serieus. Een jaar later werd de Mexicaan deel van de Ferrari Driver Academy en vermorzelde hij onze held Giedo van der Garde bij het GP2 team van Barwa Addax.

Perez werd in zijn tweede GP2-jaar tweede in het kampioenschap, achter Pastor Maldonado en voor wijlen Jules Bianchi. GiGa werd zevende, voor zijn collega-interviewer Davide Valsecchi. Het zou daarna een dikke tien jaar duren voordat Perez dus alsnog bij Red Bull terechtkwam. Of het allemaal nog beter zou zijn gegaan, indien dat nou toch eerder was gebeurd, zegt Perez het volgende:

Wie weet wat er gebeurd zou zijn en welke mogelijkheden ik gekregen had. Het helpt sowieso om deel uit te maken van dat programma. Maar ik ben dankbaar voor de kans die ik nu heb. Sergio Perez, kijkt vooral vooruit

Waarvan akte.