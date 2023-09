BMW Neue Klasse oogt best puik als 2-Serie

BMW slaat een nieuwe designweg in met de Neue Klasse. Deze vingeroefening voor een 2-Serie laat zien dat het best puik zou kunnen worden.

BMW staat natuurlijk voor auto’s die lekker door de bocht kunnen scheuren. Maar in letterlijke zin, staat BMW voor Bayerische Motoren Werke. Oftewel, een Beierse fabriek waar ICE’s in elkaar geschroefd worden. Dat is wel een dingetje. Het merk is uiteraard vermaard vanwege de zes-in-lijn, de waanzinnige vierpits turbotor in de Brabhams van de jaren ’80 en de V12 in de McLaren F1. Maar wat blijft er over van al deze legendarischheid als dadelijk iedereen een elektromotor onder de kap heeft? Zo’n ding is in feite een grote blender, dus hoeveel valt eraan te differentiëren?

Als relatief klein autoconcern moet BMW zich dus staande zien te houden tussen de grote jongens met nieuwe kernwaarden. Een fijn sturende auto kunnen ze natuurlijk nog steeds maken. Maar nu bijna alle andere merken dadelijk ook premium RWD hebben, is dat misschien ook geen uitzondering meer. Blijven over, de baaaaaaaaadge en het design.

Nu is BMW design de laatste jaren ‘nogal moeilijk’. In de jaren ’80 en ’90, was BMW eigenlijk de Italiaan of Brit uit Duitsland. De slanke, sportieve koetsen van de E34 en E32 waren zelfs letterlijk getekend door een Italiaan. Je zag het er ook aan af. Oké een Maserati QP of Jaaaaaag XJ is misschien nóg mooier. Maar ja, het was wel minder Teutoons dan een W126 of W140. Wat ook epische dingen zijn, maar op een andere manier.

De jaren ’90 BMW’s namen het stokje geruisloos over. Het was allemaal wat gladder en ronder, maar nog steeds erg fraai. Maar met de E65 zagen we een andere kant van BMW. En na de nieuwe G60 en G70, willen we eigenlijk helemaal niet meer kijken. Als je zoon vanavond zegt dat er een monster onder zijn bed zit, kijk dan voor de zekerheid even of het schaalmodel van de G70 dat hij gekregen heeft van oma daar niet geparkeerd staat.

Oké, het is dus echt gruwelijk nu, maar het wordt hopelijk snel in ieder geval iets beter. De Neue Klasse is geen enorme schoonheid, maar veel mooier dan wat BMW nu aanbiedt. En ook wel een soort mooie mix tussen wat retro-vibes en moderniteit. Over enkele jaren zal de auto vermoedelijk in ongeveer deze vorm echt op de markt komen. En daarna wordt het natuurlijk ook tijd voor coupé’s, sedans en SUV’s met de nieuwe designtaal. Gaat dat werken?

Photoshopper Theottle neemt een voorschot op wat komen gaat en daaruit blijkt dat het best wel puik kan worden. De nieuwe achterkant en voorkant, die toch al een beetje doen denken aan de E30, passen prima op een coupé met het formaat van de 2-Serie. Het klopt op een of andere manier wel. Collega @willeme zegt altijd dat de kleine BMW coupé’s meer tweedeurs sedans zijn dan coupé’s. Nu hebben wij politiek gezien ongeveer dezelfde ideeën, maar ben ik het niet helemaal eens met hem op dit vlak. Echter…kijkend naar deze impressie voor een nieuwe 2-Serie…Misschien heeft ons orakel een beetje gelijk.

Koop dan?