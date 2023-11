Prijs E-Klasse All-Terrain: krijg je geld terug bij een ton?

De prijs van de E-Klasse All-Terrain is bekend. En nee, het is geen koopje, maar je krijgt wel geld terug als je betaalt met een 100.000 eurobiljet.

Het is nuchter beschouwd het beste alternatief voor een SUV of crossover: de Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain. Dit is net als de Audi A6 Allroad een chique Duitse stationwagon die ietsje is opgetuigd c.q. opgeruigd en voorzien van een sterkere motor en luxere uitrusting.

De auto werd onthuld op de IAA 2023 in München, alwaar wij de auto in het echt konden aanschouwen. Uiteraard is het succes van de auto afhankelijk van de prijzen die er betaald moeten worden om te kunnen laven aan de geneugten van zo’n opgehoogde E-wagon.

Prijs E-Klasse All-Terrain

Zoals de kop aangeeft beginnen we met het verklappen van de prijs van de E-Klasse AllTerain. De vanafprijs is 83.880 euro. Ja, 83.880 voor een instapper met een viercilinder. Voor dat je in het met vitriool gevulde toetsenbord kruipt, het is niet zómaar een viercilinder. Voor die 83.880 euro krijg je namelijk de E300de All-Terrain.

E300de

Het is voor het eerst dat klanten kunnen opteren voor een plug-in hybride bij de All-Terrain modellen. De E300de is een combinatie van een viercilinder benzinemotor met een elektromotor. Gezamenlijk levert deze combinatie een systeemvermogen van 292 pk en een systeemkoppel van 700 Nm.

Daarmee sprint je in 6,9 seconden naar de 100 km/u en kun je een topsnelheid halen van 213 km /u. Dat moet wel een begrensde zijn, maar we vragen ons alleen af waarom precies op die specifieke snelheid.

E450

Dan de E450. Dat is de chique variant met enkel en alleen een benzinemotor. Het is meteen een van de mooiste motoren die Mercedes-Benz bouwt: een 3.0 zes-in-lijn met turbo, goed voor 381 pk aan vermogen en 500 Nm aan koppel. Daarmee sprint je in 4,7seconden naar 100 km/u en kun je een topsnelheid halen van 250 km/u, eveneens begrensd. De prijs voor de E-Klasse All-Terrain met deze motor: 117.675 euro.

En dan zijn we nu aanbeland bij de afdeling ‘concurrenten’. Dat is een lastige, want de auto is uniek. Een plug-in hybride met dieselmotor is al een bijzondere combinatie. Dat komt eigenlijk niet voor. En in deze klasse al helemaal. De klasse bestond uit de Audi A6 Allroad en de Volvo V90 Cross Country, maar beide auto’s worden niet meer geleverd in Nederland.