Gloednieuwe Toyota ProAce Max is eigenlijk 17 jaar oud

Toyota vernieuwt de ProAce-familie en krijgt met de ProAce Max eindelijk de grootste variant van de Stellantis-bus, maar is die niet een beetje over de datum?

Een Toyota-bedrijfswagen in Nederland: dat kan al jaren. Dat ging initieel eigenlijk maar om één bus in het middelgrote segment: de HiAce. Ideaal voor de klusjesman die een hondsbetrouwbare Toyota wil, of voor collega @Michel om volgepakt mee naar Zuid-Europa te rijden.

Stellantis

Na samenwerken met (toen nog) PSA om de Toyota Aygo en Citroën C1 en Peugeot 107 te bouwen, ging Toyota ook samenwerken om het middelgrote busje van Stellantis te krijgen. De ProAce was gebaseerd op de tweede generatie Citroën Jumpy en Peugeot Expert. Toen die laatste twee een gloednieuwe generatie kregen, kwam daar vrijwel direct een nieuwe Toyota ProAce van, die voor de duidelijkheid nu ProAce Worker heet. Daar komen we zo even op terug.

Sinds een paar jaar is daar ook een kleiner model bij: de ProAce City. Deze is uiteraard gebaseerd op de Peugeot Partner, Citroën Berlingo, Opel Combo en Fiat Doblo.

Gloednieuw model!

Citroën, Fiat, Opel en Peugeot gaven ons recent een enorme sloot nieuws een paar weken geleden, omdat bij elk merk de kleine, middelgrote en grote bus van een facelift zijn voorzien. Bij Toyota bleef het stil. Ook al werkt Toyota samen met Stellantis, ze mogen zelf bepalen wanneer zij hun vernieuwde gamma onthullen. Hoe Toyota de ProAce Worker en ProAce City gaat faceliften blijft nog even geheim, eerst is het tijd voor een hagelnieuw model in de Toyota-line-up: de ProAce Max!

Toyota ProAce Max

Officieel schreeuwt Toyota het uit met de PROACE MAX in hun persbericht, maar zo op de vroege ochtend voordat de koffie is ingekickt houden wij het even bij ProAce Max. Des te meer omdat deze grote bus voor Toyota nieuw is, sterker nog, wij kunnen ons niet meer herinneren of Toyota ooit een bus in het grootste segment heeft gehad. Nieuw is de ProAce Max echter absoluut niet.

17 jaar oud

De niet echt briljant verhulde basis van de Toyota ProAce Max is uiteraard de laatste generatie Peugeot Boxer, Citroën Jumpy en Fiat Ducato, die met hun eerste bouwjaar 2006 al 17 jaar verkocht worden. Uiteraard wel meermaals gefacelift en de ProAce Max heeft dan ook een relatief fris snoetje, maar 17 jaar is 17 jaar.

Aan de andere kant: we snappen het wel. Het is de ultieme vorm van “if it ain’t broken, don’t fix it.” Een bus moet vooral functioneel zijn en de Boxer en co. zijn door de jaren heen altijd goed verkocht en het riante ruimteaanbod van deze bussen is niet veranderd. Het interieur is tijdig geüpdatet met updates in het multimedia en dergelijken en dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt. Toch blijft het opvallend om zo’n stokoud model na zo veel jaren nog even aan je gamma toe te voegen. Toen Opel in 2021 de Ducato-basis nog kreeg voor de nieuwe Movano was dat eigenlijk al bizar, nu zijn we gewoon weer twee jaar verder.

Elektrisch

Waar de Toyota ProAce Max wel direct profiteert van zo laat geïntroduceerd worden: hij is er direct als elektrische variant. Toyota is nog een beetje karig met details, maar die kunnen we dan weer perfect van de andere merken lenen. Zo mag je er vanuit gaan dat de grootste accu van de ProAce Max net als zijn broers 110 kWh groot is. Dat levert een actieradius van 420 kilometer op. Een versie op diesel is uiteraard ook mogelijk, als we naar de andere merken kijken zal dat gaan om een 2.2 liter BlueHDI met 120, 140 of 180 pk. Er komen zes configuraties in verschillende hoogtes en lengtes, de grootste krijgt een volume van 17 m³. Ook dat is niet denderend, want het is precies even groot als zijn broers.

ProAce-family en Hilux

Over zijn ‘echte’ broers gesproken, zoals gezegd zijn de ProAce Worker en ProAce City ook herzien. Omdat er nu drie ProAce-modellen zijn, vond Toyota een model dat enkel ProAce heet wat lastig, dus heet de middelgrote bus nu dus ProAce Worker. Daarnaast is er een kleine update voor de enige bedrijfswagen die niet met Stellantis wordt gedeeld: de Hilux.

Zoals de Stellantis-familie krijgen de ProAce Worker en ProAce City een wat meer eigen gezicht. De nieuwe voorbumper past bij het recente design van Toyota’s personenauto’s en de Worker krijgt zelfs een herkenbaar lampendesign. De ProAce City kwam 280 km ver, dat is nu 330 km. Ook de Worker komt nu 20 km verder met een nieuwe actieradius tot 350 km.

De Toyota Hilux is er nu als hybride. Het gaat om een 48V Mild Hybrid systeem. Dat levert de Hilux op dat er aan het laad- en trekvermogen niks verandert, maar je nu wel hybride kan rijden. Alle beetjes helpen. Toyota presenteert daarnaast een waterstof-prototype van de Hilux met Mirai-techniek. Drie tanks zorgen voor een actieradius van 600 km. Het gaat nog om een concept, maar Toyota wil kijken of een productieversie mogelijk is.