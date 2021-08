Perez wil volgend jaar geen wingman van Verstappen zijn

Sergio Perez wil naar verluidt niet tekenen als wingman van onze held Max Verstappen voor volgend seizoen.

Het leven van een F1 coureur kan grillig zijn en van toevalligheden aan elkaar hangen. Neem nou Sergio Perez. Als veelbelovend talent kwam de Mexicaan in het opleidingsprogramma van Ferrari terecht. Nadat Checo onze Giedo van der Garde owneerde in het team van Barwa Addax in de GP2, stootte hij door naar de koningsklasse met Sauber. Het Zwitserse team had ook toen immers al innige banden met Ferrari.

Sergio deed het goed bij Sauber naast de ook niet slecht aangeschreven Kamui Kobayashi. Bij Ferrari hield men destijds echter nog vast aan de strategie om louter veteranen in de racezitjes te zetten. Zodoende koos Perez voor een avontuur bij McLaren, op exact het verkeerde moment. Het team begon dat jaar te voelen dat het niet meer het fabrieksteam van Mercedes was. Das Haus had immers nu ook al een paar jaar haar eigen team dat steeds beter ging presteren. Hoewel Perez het onder de streep niet eens zo slecht deed in vergelijking met zijn ervaren teammaat Button, werd hij toch een beetje de kop van Jut.

De Mexicaan moest een stapje terug doen om op de F1 grid te blijven. Dankzij trouwe sponsors, kon hij jarenlang aan de slag bij Force India, dat later Racing Point werd. Perez poetste bij deze teams zijn blazoen op door mannen als Hulkenberg en Ocon (zij het nipt) te verslaan. Daarbij bleek hij uitermate vaardig in het oppikken van de zeldzame podia die Red Bull, Ferrari en Mercedes lieten liggen.

Vorig jaar was echter wederom een voorbeeld van hoe grillig de F1 wereld kan zijn. Perez beleefde ondanks het missen van twee races dankzij Corona zijn beste seizoen ooit. Hij won zelfs zijn eerste race in de bijzondere tweede race op het circuit van Sakhir. Desalniettemin wist Perez op dat moment al dat hij voor dit seizoen niet meer welkom was bij het team waar hij jarenlang voor reed. Het lag niet aan de prestaties, want Lance Stroll kon Perez makkelijk hebben. Die heeft echter een goede connectie met teameigenaar Lawrence Stroll. Toen diezelfde Lawrence de kans zag om de bij Ferrari weggestuurde viervoudig kampioen Vettel te contracteren, zat Perez laat in het seizoen opeens zonder zitje.

Maar dan kan zo’n nadeel zich opeens ook weer ontpoppen als een voordeel. Bij Red Bull Racing konden ze er immers niet meer omheen dat Alexander Albon niet presteerde in de tweede auto. Tevens moest Helmut Marko, ongetwijfeld tot zijn ergernis, concluderen dat er niemand uit zijn opleidingsprogramma klaar was om het zitje te vullen. De logische conclusie: Perez kreeg jaren na zijn eerste kans bij een ‘topteam’ nu alsnog zijn tweede kans. Het enige nadeel voor de Mexicaan is dat hij bij Red Bull de teamgenoot zou worden van Max Verstappen.

In de eerste helft van het seizoen is gebleken dat ook een ervaren, vrij hoog aangeschreven coureur als Perez moeite heeft het tempo van onze held te volgen. Aan de pluszijde heeft de Mexicaan zijn eerste overwinning gepakt voor het team, Max één keer verslagen in de kwalificatie en praktisch net zoveel punten gesprokkeld als geweldige vent Valtteri Bottas. Aan de negatieve kant is het tijdverschil met Max vooral in de kwalificaties toch vaak Albonesque.

Helmut Marko heeft onlangs dan ook aangegeven dat hij voor volgend jaar ook naar andere opties kijkt om het zitje naast Max te vullen. Maar eerlijk is eerlijk, binnen het opleidingsprogramma zijn daar eigenlijk geen goede opties voor. Gasly zou de geijkte persoon zijn, maar die heeft voor Marko kennelijk toch afgedaan. Tsunoda moet eigenlijk blij zijn dat hij door mag bij Alpha Tauri. Maar met dat laatste in gedachte, zou het eigenlijk heel gek zijn als iemand als Yuri Vips of Liam Lawson in het ‘grote’ team gekatapulteerd wordt. In de F2 doe zij het namelijk redelijk, maar hebben ze voorlopig ook niet méér laten zien dan Tsunoda.

De logische optie is dus toch gewoon vasthouden aan Perez. Met name Christian Horner zou daar wel fan van zijn. Horner is iets minder geïnvesteerd in het opleidingsprogramma en iets meer in zoveel mogelijk punten halen op korte termijn. Hij ziet Sergio als een geschikte persoon om dat te doen. Helmut Marko zou hier naar verluidt ook wel mee kunnen leven, doch nu is het Perez zelf die zich laat gelden.

De man uit Guadalajara heeft volgens bekend F1 journalist Mark Hughes namelijk te kennen gegeven dat hij niet als ‘tweede coureur’ wil tekenen bij Red Bull Racing. Nou zullen echte kenners zeggen dat het onder de streep niet uitmaakt. Onze Max rijdt Checo toch wel om de oren met zijn ultieme talent. Maar op zich is het wel mooi dat Sergio zelf nog andere scenario’s voor zich ziet. Je weet het ook nooit natuurlijk. Wie weet ligt de nieuwe auto van 2022 SP11 opeens heel goed…

Wat denk jij, heeft Sergio wat te willen? Of moet hij blij zijn als hij überhaupt nog langer de wingman van Verstappen mag zijn? En wie zie jij zelf het liefst als teammaat van Verstappen volgend jaar?