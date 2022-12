Personeelsproblemen teisteren Tesla Berlijn

Werk aan de winkel voor Tesla Berlijn, er zijn personeelsproblemen.

I got 99 problems, but a Gigafactory ain’t one. Hetzelfde kan Elon Musk niet zeggen. Inmiddels zijn er meerdere fabrieken wereldwijd operationeel, waaronder in Berlijn en in Shanghai. Deze fabrieken hebben zo met hun eigen uitdagingen te maken. Op dit moment spelen er personeelsproblemen bij Tesla Berlijn.

Onprettige werkomstandigheden

Er zijn eigenlijk twee grote issues gaande. Ten eerste personeelstekort. Het zal je vast niet ontgaan zijn er op de arbeidsmarkt een groot tekort is aan personeel. Ook daar heeft de Tesla-fabriek in Duitsland last van. Ten tweede zijn er issues met het bestaande personeel. Medewerkers zouden het bedrijf verlaten vanwege een slecht salaris en matige werkomstandigheden vanuit het management. Daarover bericht Wired. Een anonieme medewerker zegt tegenover de publicatie dat het een ’totale chaos’ is op de werkvloer.

Deze personeelsproblemen zorgen ervoor dat Tesla de vastgestelde doelen voor de fabriek in Berlijn niet gaan halen. In elk geval dit jaar. Eind 2022 moeten er 5.000 auto’s per week van de band rollen in de Gigafactory. De kans dat deze doelstelling gehaald gaat worden is zeer klein. Een andere doelstelling is namelijk het inzetten van 12.000 man aan personeel om eerstgenoemde doelstelling mogelijk te maken. In de Tesla fabriek in Berlijn werken op dit moment 7.000 man.

Beter betaalde banen te vinden

Sinds halverwege juni zijn het aantal vacatures bij Tesla Berlijn verdubbeld. Het merk zit natuurlijk in de hol van de leeuw. En de Duitsers staan er niet om te springen om bij Tesla aan de slag te gaan. In de omgeving van Brandenburg, waar de fabriek staat, zijn beter betaalde banen te vinden in de metaalsector. Tesla zou zo’n 20 procent minder betalen in vergelijking met vergelijkbare banen in de omgeving.

Ondertussen zetten recruiters alles op alles om personeel aan te trekken. Een maand geleden stonden er maar liefst 386 vacatures open bij Tesla Berlijn. Een grote uitdaging voor het Amerikaanse merk om deze vacatures op te vullen.