Petjes rejoice: GTI Treffen 2024 datum én locatie bekendgemaakt

En nee, het GTI Treffen gaat in 2024 weer niet plaatsvinden in Wörthersee!

Het grootste Volkswagen GTI-feestje ter wereld gaat ook in 2024 weer plaatsvinden. De Duitse autofabrikant heeft de datum én de locatie bekendgemaakt voor volgend jaar. De locatie is opletten als je er dit jaar niet bij was, want je moet niet richting Wörthersee rijden.

Al sinds jaar en dag is de Oostenrijkse omgeving bekend van het GTI-treffen. De laatste jaren rommelde het daar. Door COVID ging het begrijpelijkerwijs een tijdje niet door, maar daarna bemoeide de gemeente zich ook met het event door te stellen dat de jaarlijkse automeeting niet duurzaam genoeg is. Het kwam vaker tot meldingen van overlast en de populariteit van het evenement groeide alleen maar.

Voor de editie van 2024 moet je wederom niet naar Wörthersee maar naar Wolfsburg rijden. Dit jaar was Autostadt in Wolfsburg ook al het toneel van GTI Treffen. Een prima locatie, want het is het thuis van Volkswagen én van GTI. Het is bovendien goed nieuws voor Nederlanders. Het is namelijk een stuk dichter bij huis. Wörthersee is meer dan 1.000 kilometer rijden, terwijl Wolfsburg nog geen 450 kilometer is vanaf Utrecht.

Het thema volgend jaar is Coming Home – Reloaded. Na een succesvolle editie in 2023 wil Volkswagen het thuisthema volgend jaar nog eens dunnetjes overdoen. Pak de kalender er maar bij. GTI Treffen 2024 is van 26 tot en met 28 juli 2024. Er zijn onder meer autopresentaties, podiumshows en clubbijeenkomsten. Alles staat natuurlijk in het teken van Volkswagen GTI.

Volkswagen zegt later met meer informatie te komen over GTI Treffen 2024. Voor zijn de locatie en de datum bekendgemaakt. Dus knoop dat alvast in je oren. Zet je petje scheef op en gooi er nog wat olie bij. Jij weet waar je bent in het laatste weekend van 2024. Bwoap!