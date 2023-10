Hoeveel vermogen heeft deze TT-RS eigenlijk?

Deze TT-RS van HS motorsport is niet helemaal standaard meer. Hoeveel power ligt er in?

Het is een enorme zonde dat Audi na drie generaties gaat stoppen met de TT. De eens enorm populaire sportieve coupé onderscheidde zich met design én Alltagstauglichkeit. Er zullen altijd mensen die zeggen ‘ja maar het blijft een Golf‘ en die onderschatten wat er allemaal mogelijk is met die basis.

Het zijn geweldige auto’s waar je elke dag mee onderweg kunt zijn. Ook met het weer dat je nu buiten ziet. Mocht je de TT niet spannend of heet genoeg vinden, dan was er altijd nog de TT S of de TT RS. Met name die laatste was een echt bommetje.

Het is slechts een basis

En het mooie was: het was nog maar de basis. Als je meer wilde, dan kon dat. Audi had diverse accessoires in de aanbieding en anders kon je nog voor ’tuning met garantie’ terecht bij ABT Sportsline. Wil je nóg meer, kun je naar HS Motorsport. Dit bedrijf uit Eching neemt allerlei auto’s onder handen en ditmaal hebben ze de TT RS effectief aangepakt.

In dit geval is er een zilvergrijs exemplaar die men stijlvol op smaak heeft gebracht. Zo is er een zwanenhals spoiler, carbon splitter, canards aan de zijkant van de bumper en opzetstukken voor de sideskirts.

De badges zijn allemaal in het zwart uitgevoerd. Ook de velgen zijn zwart. Het betreft de Schmidt Drago-wielen. Schmidt is een oude bekende in Duitse tuningscene en zijn een prima keuze voor hen die een beetje kwaliteit zoeken met een old school-look. Ze meten 9 inch in de breedte en 20 inch qua diameter. Flinke jongens. De banden eromheen zijn 265/25 ZR20. Ze zijn je graag verschijnen bij de Profile Tyrecenter.

Hoeveel vermogen TT RS van HS Motorsport?

Om de stance perfect te maken is er gekozen voor een KW Variant 3 Clubsport-schroefset. Deze is op diverse manieren naar smaak af te stellen. Niet alleen in hoogte, maar qua demping (zowel de ingaande als uitgaande slag).

Tenslotte de motor. Normaliter vertellen tuners graag hoeveel pk er onder de kap ligt. In dit geval zegt HS Motorsport wat ze gedaan hebben. Ze hebben een nieuwe luchtinlaat, sportuitlaat en grotere intercooler gemonteerd.

Wat het resultaat daarvan is qua power, geen idee. Alhoewel, met deze modificaties en een effectieve op maat geschreven tune zit je op ongeveer 500 pk en 600 Nm en dan zijn we nog heel conservatief. Ja, er is namelijk echt veel mogelijk met deze motoren.

Meer lezen? Dit zijn 13 hoogtepunten uit de geschiedenis van de Audi TT!