Petrolheads moeten warmlopen voor de Toyota C-HR GR-Sport - Autoblog.nl

Is Toyota overtuigend genoeg met deze C-HR GR-Sport in een Gazoo Racing sausje? Zelf denken ze van wel.

De Toyota C-HR is zo’n crossover die of wel kan waarderen, of verafschuwt. Nederlanders vinden het blijkbaar een prima ding, want de C-HR dagelijks op de wegen spotten is geen moeilijke opgave. Wij petrolheads gaan liever voor iets uitdagenders en Toyota denkt dit te kunnen bieden met de C-HR GR-Sport.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Nee, de 3.0-liter zes-in-lijn van de GR Supra is niet gepropt in deze Toyota C-HR GR-Sport. Onder de kap ligt de 2.0 High Power Hybrid motor met 184 pk. Je kunt hem ook krijgen met de 122 pk 1.8 Hybrid, maar daar doe je niemand een plezier mee.

Sportief pakketje

De C-HR GR-Sport is vooral uiterlijk vertoon. Waar Volkswagen het R-line pakketje heeft en Mercedes, BMW en Audi al sinds jaar en dag AMG, M en S-line pakketten aanbieden, gaat Toyota nu dezelfde weg bewandelen met GR-Sport.

Dit is er anders aan een Toyota C-HR GR-Sport

Als GR-Sport krijg je een C-HR op -jawel- 19-inch lichtmetalen velgen. Daarnaast heeft het Toyota logo een zwarte achtergrond gekregen. Een gehele zwarte badge maken durfden ze niet aan. Dat laten ze lekker aan Audi over. Diverse onderdelen van het exterieur zijn zwart gemaakt. In het interieur tref je een combinatie van leder met alcantara.

Toyota lanceert de C-HR GR-Sport tegelijk met het 2021 model. Wat nieuwe kleurtjes, nieuwe veiligheidssystemen en een nieuw design voor de 18-inch lichtmetalen velgen. Je kent het wel. Met het 2021 model mag de crossover, die in 2016 op de markt kwam, er weer even tegenaan.