Peugeot 508 400 THP is een bescheiden dikkerd - Autoblog.nl

De Peugeot 508 400 THP doet aan rode lak met rode bekleding en een zwart dak. Het staat ook nog eens erg fraai.

Vorige week werden we verblijd met de komst van de Peugeot 508 PSE, wat staat voor Peugeot Sport Engineered. Eindelijk weer een lekker dikke D-segment auto met flinke motor(en) en een chassis dat is afgestemd voor mensen die van een bochtje nemen houden.

Bescheidener 508

Wat dat betreft kunnen we niet wachten totdat we de eerste meters kunnen maken met de nieuwe topversie van de Peugeot 508. Mocht je een bescheidener 508 wensen die net even ietsje afwijkt hebben we goed en slecht nieuws met deze nieuwe Peugeot 508 400 THP. Uiteraard beginnen we met het goede nieuws.

Peugeot 508 L 400 THP

De auto in kwestie heet de Peugeot 508 400 THP. Nee, dat ‘400’ staat niet voor het aantal pk’s dat onder de kap verstopt zit. Het is een speciaal model van Peugeot om de 210e verjaardag van het Franse merk te vieren. De motor is een 1.6 THP die 211 pk bij 5.500 toeren levert en een maximaal koppel van 300 Nm levert ban 1.900 tot 4.500 toeren. Niet overdadig, maar met name de over het gehele toerengebied uitgesmeerde koppel is erg prettig.

Hoogglans zwart

Verder heeft de 508 400 THP een hoogglans zwart dak, hoogglans zwarte grille en two-tone 18″ lichtmetalen velgen. In het interieur zien we het kleurenthema terug. Het interieur is zwart, met een zwart dashboard en zwarte hemel, maar rood lederen bekleding. Het resultaat is relatief gewaagd, zonder dat het helemaal over de top is. Nice.

Peugeot 508 400 THP niet voor Nederland

Kortom, een lekker dikke D-segment sedan die in dit geval ook nog eens extra ruimte biedt, want dit is niet de gewone 508, maar een 508 L. En daaraan is af te leiden dat het een iets verlengde 508 is en die krijgen wij niet in Nederland. De 508 wordt door Dongfeng gebouwd en staat nu op de Beijing Motor Show 2020. Voorlopig staat de 508 400 THP alleen gepland voor de Chinese markt. Dat is dan wel weer jammer. Nog even wachten, dan krijgen we de 508 PSE.