Peugeot 508 SW First Edition: net even wat dikker

Zeggen dat je een ‘First Edition’ Peugeot 508 SW op de stoep hebt staan. Ja, dán heb je het voor elkaar als leaserijdert. De Franse autofabrikant trok digitaal al het doek van de 508 SW en in Parijs presenteert het merk deze First Edition met een aantal exclusieve kenmerken die niet allemaal verkrijgbaar zijn op de reguliere variant. Van de non-SW kwam overigens ook al een First Edition.

In de basis kijken we naar een 508 SW met het GT-pakket. De First Edition komt onder andere met 19-inch wielen in een Grey Dust kleur, zwarte hemelbekleding in het interieur en aluminium (spreek uit als) pedalen. Exclusief op de First Edition is het feit dat de vloer van de laadruimte gemaakt is van Zebranohout met antislipstrips. Mocht je dat heel belangrijk vinden dan weet je nu welke 508 SW je moet hebben. De 508 SW First Edition is te krijgen met de PureTech 225 S&S EAT8 en BlueHDi 180 S&S EAT8. De station zal leverbaar worden in de kleuren Dark Blue, Blanc Nacré en Gris Amazonite.

De 508 SW First Edition kan vanaf 2 oktober online gereserveerd worden. Peugeot brengt de gelimiteerde variant in 12 Europese landen op de markt. Keiharde prijzen zijn nog niet bekendgemaakt, maar verwacht een dikke meerprijs ten opzichte van de reguliere 508 SW. Van laatstgenoemde zijn de prijzen overigens ook nog niet bekend. Dit heeft te maken met het feit dat de nieuwe Peu in januari bij de dealer staat. In afwachting van wat Mark Rutte & co gaan doen met de BPM naar aanleiding van de WLPT, zijn sommige autofabrikanten voorzichtig met het melden van een 2019 prijs.