Porsche 911 Speedster: officieel in productie

Ja, dit is een lekker dingetje geworden.

Op het Goodwood Festival of Speed presenteerde Porsche de 911 Speedster. In Parijs presenteert het merk uit Zuffenhausen een nieuwe concept. Tevens laten ze officieel weten dat het ding in productie gaat. De Duitse autofabrikant communiceert dat er 1.948 stuks gebouwd gaan worden van de Speedster. Een verwijzing naar 8 juni 1948, toen de Porsche 356 werd geregistreerd. De rode introductiekleur is ook geen toeval. Porsche verwijst met deze tint naar de 911 Speedster (1988) van de G-serie.

De 911 Speedster heeft in de basis de body van een Carrera 4 Cabriolet. Uniek voor dit model zijn de carbon voorklep, voorschermen en het achterdek. En wat te denken van de Talbot-design spiegels? Een ander vet detail is dat Porsche heeft gekozen voor rode (!) dagrijverlichting. Het rode thema is doorgespeeld in het interieur, in combinatie met zwart leder.

Let wel: Porsche laat weten dat de auto op de foto’s niet de productieversie is, maar nog steeds het concept. Hoe het uiteindelijke productiemodel gaat ogen is dus nog onbekend. Verwarrend, we weten het.

Technisch heeft de Speedster overeenkomsten met de huidige 911 GT3. Zo is de handmatige versnellingsbak afkomstig van dit model. Ook de rest van de aandrijflijn en het titanium uitlaatsysteem is van de GT3. Dit betekent meer dan 500 pk uit een 4.0 boxermotor en een redline bij 9.000 tpm. De 21-inch velgen beschikken over een centrale wielmoer. De 911 RSR en GT3 R golden als inspiratie voor het ontwerp.

Prijzen en beschikbaarheid zijn op dit moment nog niet bekend.