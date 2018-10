Officieel: alles over de nieuwe Porsche Macan

Het doek is eraf, Porsche heeft de nieuwe Macan officieel aan de wereld gepresenteerd.

Deze zomer trok Porsche het digitale doek van de vernieuwde Macan. We mochten alvast discussiëren over het uiterlijk van deze SUV-instapper. Het echte nieuws is bewaard gebleven voor de autoshow van Parijs. Inmiddels is de Franse beurs gaande en komt de Duitse autofabrikant met meer informatie over de nieuwe Macan.

Wie hoopt op knallende V6-porno moeten we enigszins teleurstellen. Porsche introduceert de nieuwe Macan voorlopig met een tweeliter viercilinder. De S, GTS en het hele circus volgt pas in een later stadium. In de nieuwe Macan levert deze turbomotor 245 pk en 370 Nm koppel. Begin niet aan stoplichtsprintjes om enige schaamte voorkomen. Je gaat het verliezen van de toekomstige Peugeot 3008 GT Hybrid4. De nieuwe Macan doet het bekende sprintje in 6,7 seconden en kent een topsnelheid van 225 km/u.

De kersverse Porsche is het makkelijkste te herkennen aan de doorlopende achterlichten. Natuurlijk zijn er nog meer dingen anders aan deze opfrisser. Zo heeft Porsche het onderstel verbeterd dat naar eigen zeggen voor meer comfort moet zorgen en zijn een reeks assistentiesystemen nieuw.

Ook is het Porsche Communication Management systeem weer lekker bij de tijd in de nieuwe Macan. De SUV komt met een 10,9-inch infotainment scherm die we kennen van de Cayenne en Panamera. Verder is het GT-sportstuurwiel voor het eerst te krijgen op de Macan.

Porsche levert de Macan standaard op 18-inch velgen. Optioneel zijn wielmaten tot 21-inch beschikbaar. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe kleuren leverbaar. Het gaat hier om Mambagroen Metallic, Dolomiet zilver Metallic, Miami blauw en Krijt (grijs).

Het is vanaf heden mogelijk om de nieuwe Macan te bestellen. Prijzen beginnen bij 85.600 euro. Vanaf december 2018 zijn de eerste leveringen.