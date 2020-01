Het verhaal van een smetteloze Honda NSX

Kijk, dit zijn de betere Youngtimers om je maandagavond mee te beginnen!





De Honda NSX is onlosmakelijk verbonden met Ayrton Senna, want de beroemde Braziliaanse coureur hielp mee met de ontwikkeling van de auto. Het resultaat is een technisch hoogstandje dat liefhebbers nog altijd zeer hoog waarderen. Met de NSX zetten de Japanners de stap naar het segment van de supersportwagens. Op klassiekerbeurs Interclassics in Maastricht prijkt een smetteloos fraai exemplaar op de beursvloer.

Een smetteloze Honda NSX

De gele Honda NSX die wordt aangeboden door Veni Vidi Vici Classic Cars is hetzelfde exemplaar als dat stond te shinen op de AutoRai van 1993. Daarna is hij uitgeleverd in Nederland en verhuisde later met zijn eigenaar mee naar België. Inmiddels is de auto terug in Nederland en daar kreeg hij weer zijn originele kenteken uit 1994 toen hij voor het eerst is geregistreerd.

De Honda oogt van buiten en onder de kap werkelijk als nieuw. De 50.000 kilometers op de teller zijn hem absoluut niet aan te zien. De handgeschakelde zesbak maakt het tot een echte rijdersauto.

Japans herenakkoord

De 3.0 liter V6 met VTEC van de Honda NSX levert 274 pk en voldoet daarmee aan het herenakkoord dat de Japanse autofabrikanten ooit hebben gesloten om ook sportwagens niet meer dan 280 pk mee te geven. De motor van de NSX kon makkelijk méér aan, en daarom peuterden veel hobbyisten er met allerhande tuningkits extra pk’s uit. Juist omdat er zoveel gemodificeerde en zelfs verprutste exemplaren rondrijden, is deze smetteloze gele, in perfecte staat verkerende NSX een verademing.

Het ontwerp van de NSX is tamelijk uniek, maar ademt tegelijk ook heel erg de jaren negentig. Natuurlijk vallen de klapkoplampen meteen op. De cabine en voorruit zijn ver naar voren geplaatst, zodat de motor zo ver mogelijk vóór de achteras kon komen voor een optimale gewichtsverdeling. De lange achterkant, die een heuse kofferbak heeft, diende als aerodynamische stabilisator. Het motorblok ligt dwarsgeplaatst direct achter de stoelen.

VTEC

Het motorblok van de Japanner is een technisch kunststukje uit de jaren negentig. Honda was destijds bezig met de ontwikkeling van het VTEC-systeem voor de kleinere viercilindermotoren. VTEC staat voor Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. Hoe Honda’s eigenzinnige variabele kleptiming precies werkt, is op Autoblog eerder uitgebreid beschreven in dit artikel.

De Honda-directie besloot vrij laat in de ontwikkelingsfase van de NSX dat het topmodel ook de VTEC-nieuwe techniek op zijn V6 moest krijgen. Door de toepassing van VTEC werd de motor iets groter van afmeting en daardoor paste hij net niet in de toch al krap bemeten motorruimte. De oplossing werd gevonden door het blok 5 graden achterover te kantelen. Dankzij VTEC draait het blok zonder morren maar liefst 8.000 toeren.

Onberispelijke bouwkwaliteit

Met de NSX had Honda concurrenten als de Ferrari 348 in het vizier. Waar de Ferrari wat betreft afwerking nogal eens te wensen overliet, is de bouwkwaliteit van de Honda onberispelijk, zoals dat in die jaren bij de Japanse merken gebruikelijk was.

Dat voel je nu nog als je met de auto rijdt, vertelt verkoper Frank Nieboer: ‘Hij past als een jas. Alles is helemaal strak, geen piepjes, rammeltjes of slijtage. Hij rijdt echt als nieuw.’ En de VTEC verrast hem iedere keer weer als die 8.000 toeren erin komen. ‘Wat een belevenis!’

Met veel dank aan Robert van den Oever en Maarten van der Pas.