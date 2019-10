Gerucht: Peugeot stapt af van de GTi-benaming

De ondertussen legendarische benaming zou wel eens zijn einde gevonden kunnen hebben.

De autowereld kent vele afkortingen. Het is zo makkelijk, je verzint een excentrieke naam, maar dat wordt een te lang typeplaatje, dus kort je het af. Zoiets moet Volkswagen gedacht hebben toen ze met de term GTI aan de haal gingen: van origine staat dat voor Gran Turismo Inezione. Dat is alleen niet de term waar men aan denkt als ze een snelle Golf zien: die hebben altijd al gewoon GTI geheten, zonder fratsen. Een merk wat ook met de term aan de haal ging en een aantal legendarische auto’s uitrustte met de drie letters: Peugeot. In de jaren ’80 en ’90 werd de naam gekoppeld aan vrijwel elke Peugeot die sportief was, waar de eerste rits ook daadwerkelijk bijzonder sportieve auto’s waren. De 205 GTi bijvoorbeeld, een geniale hot hatch. Vraag Casper maar.

Net zoals het hele merk Peugeot kende het GTi-label ook mindere periodes, kijk maar naar de vorige 207 GTi en 308 GTi. Die moeten er ook zijn, soms is het zelfs beter van wel. Als men niet zo negatief was over die modellen, had Peugeot zichzelf misschien wel nooit willen revancheren met de 208 en 308 GTi, twee hete hatchbacks die Peugeot weer op de kaart zetten als een sportief merk. Zie je wel, ze kunnen het nog!

De drie letters laten niks tot de verbeelding over. Of je ze nou op een Golf of 308 plakt, men weet dat de veelal rode GTI-letters betekenen dat de auto snel is. Net zoals dat je niemand hoeft uit te leggen dat een Rolls-Royce een luxueuze auto is. Als je zoiets te pakken kunt krijgen, houd het stevig vast. Peugeot is het daarmee oneens. Naar verluidt moet de GTi-benaming bij Peugeot het veld ruimen.

Peugeot wil de volgende 208 liever Sport Engineered noemen, zoals bij de bloedhete Concept 508 SPORT ENGINEERED. Het GTi-label is best of the past, het zou slecht passen bij een eventuele elektrische versie van een snelle Peugeot 208. Zoals de 508 Concept aanduidt is het Sport Engineered-label letterlijk en figuurlijk met een groen randje, de 508 in kwestie haalt zijn 400 pk voor een groot deel uit elektrische motoren. Ja, wat dat betreft past Sport Engineered goed bij een elektrische 208, maar ook de reguliere 208 moet eraan geloven. Een GTi en een Sport Engineered naast elkaar wordt hem niet.

Toch is er verdeeldheid binnen het merk met de leeuw. Er zijn insiders die het belang van de GTi-badge begrijpen en het label willen behouden. Begrijpelijk: je moet als merk vooruit, maar weinig letters zijn zo legendarisch als GTi. (via AutoExpress)