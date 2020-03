Suzuki Swift Sport chiptuning en wrap Autoblog Garage

Suzuki Swift Sport wrap en chiptuning

De Suzuki Swift Sport heeft recent chiptuning en een wrap gehad. Lekkere updates, tijd om jullie daar over bij te praten.

De tellerstand loopt lekker op: we hebben inmiddels 22.500 kilometer met het rode monster gereden. Die kilometers waren over het algemeen hilarisch. De Suzuki Swift Sport is sinds de onderstelupgrade echt een stuk speelser en leuker geworden nog. Wel heb ik uiteindelijk de demping van de AST Suspension schroefset op de Suzuki Swift Sport achter iets zachter gezet, voor iets meer souplesse en dagelijkse bruikbaarheid.

De winterbanden van Goodyear houden zich ook prima. Stiekem was het toch nog best vaak kouder dan zeven graden de afgelopen tijd en hadden we dus theoretisch voordeel van de banden. Maar het werd de hoogste tijd om ook motorisch iets aan de Swift te doen.

RaceChip

En dat is waar RaceChip om de hoek kwam kijken. Zij leveren chiptuning voor de Suzuki Swift Sport in de vorm van een externe module die wordt aangesloten op de computer van de Swift. Groot voordeel van deze constructie is dat je de standaard ECU en software ongemoeid laat. Mocht de Suzuki Swift Sport dus na de chiptuning ooit voor een garantieclaim terug moeten, dan kan Suzuki die garantie niet weigeren. Overigens neemt RaceChip de garantie ook over op zaken die Suzuki eventueel niet zou willen dekken. Overigens levert RaceChip ook voor tientallen andere merken chiptuning.

Suzuki Swift Sport voorzien van chiptuning

Van RaceChip kregen we hun dikste variant voor de Swift tot onze beschikking: de RaceChip GTS. De installatie was binnen een halfuurtje geregeld. De module van RaceChip levert bovenop de standaard 140 pk en 230 Nm, nog eens 34 pk en 40 Nm extra. Dat de chiptuning op de Suzuki Swift Sport resultaat leverde was geen verrassing, maar hoe bevalt het op langere termijn?

De Swift is duidelijk vlotter. Dat merk je met name op plekken waar het eerder wat harder werken was. Bijvoorbeeld het vlot inhalen op hogere snelheid: de extra pk’s en Nm’s helpen je dan echt om rapper te versnellen. Op lagere snelheid is het vooral iets voorzichtiger zijn om de voorbanden niet direct te slopen. Op koud en vochtig wegdek wisten we de sprint van 0-100 in 7,3 seconden te realiseren. Op winterbanden, overigens.

Niet alleen snelheid, ook efficiëntie

Het mooie aan de RaceChip module is dat je hem linkt aan een app op je telefoon. Daardoor kan je hem op drie verschillende presets zetten, namelijk ‘Sport’, ‘Normal’ en ‘Eco’. Bovendien kun je per setting nog kiezen hoe heftig die setting mag zijn. Uiteraard komt hij bij ons niet vaak van de ‘Sport’-setting af, maar toch heb ik ‘m af en toe even op Eco gehad. Waarom? Simpel: de Suzuki Swift Sport heeft een tankinhoud van 37 liter. Dat is niet heel veel inderdaad. Als je dus naar huis wil, nog 100 kilometer snelweg voor de boeg hebt en de range staat op 80, kun je de RaceChip naar Eco switchen en dikke kans dat je het dan nét wel haalt.

RaceChip app op iPhone

RaceChip module in doos

De RaceChip module onder de kap RaceChip chiptuning Suzuki Swift Sport

Qua verbruik is er weinig veranderd. De teller staat na een paar duizend kilometer met de RaceChip nog steeds op 7,4/100 kilometer. Daar staat tegenover dat ik wel nóg meer aan het vlammen ben geweest, dus dat de auto iets zuiniger kan zijn met de chiptuning is duidelijk. De beperking zit hier in mijn rechtervoet.

Chiptuning én wrap Suzuki Swift Sport

Maar naast chiptuning heeft de Suzuki Swift Sport ook een wrap ontvangen. We vonden dat de Swift wel wat agressievere looks kon gebruiken. Omdat we ons wilden laten inspireren door autosport zochten we naar oude Swift racers en rallyauto’s. Uiteindelijk kwamen er twee ontwerpen uit en werd dit gekozen, geïnspireerd op een rallyauto van Suzuki. De gekozen kleuren voor de bestickering: witte logo’s, zwarte baan en bronskleurige accenten die matchen met de Sparco Assetto Gara’s.

Autoblog Garage logo

Strepen op de motorkap

De hele wrap op de flank Suzuki Swift Sport wrap door Wrapcity

En dus reisden we op een zaterdagochtend af naar het immer bruisende Lisse, waar WrapCity gevestigd zit. Daar ging eigenaar Sebas aan de slag om het winnende ontwerp op onze Swift Sport te verwezenlijken. Ooit begonnen uit persoonlijke interesse om wat onderdelen van zijn eigen auto te wrappen, is het nu echt tot een bedrijf uitgegroeid.

Resultaat: een ontsnapte cupracer

Na een dag hard werken was de Suzuki Swift Sport voorzien van een wrap. Vooral het oog voor detail was daarbij opvallend: meten, lijnen uitzetten, nog een keer meten, eindeloos bijstellen tot het helemaal naar wens was. Een tankklepje ‘even’ zwart maken kostte misschien nog wel het meeste tijd. Wij zijn er blij mee, de Swift Sport oogt nu als een soort ontsnapte cupracer. Hij trekt wel veel meer aandacht zo, maar dat verdient de Swift ook. Veel duimpjes, veel aanspraak bij het tankstation: de Swift nodigt nu blijkbaar echt uit voor een praatje.

En dat vinden we hartstikke leuk, want het enthousiasme delen over deze kleine bom is altijd een leuke bezigheid!