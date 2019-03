Deze 508 Sport maakt het de M3 net niet lastig

En dat is maar goed ook.

De BMW M3 is altijd, hier komt een cliché, de ‘vedette’ in zijn klasse geweest. De auto weet al sinds de jaren ’80 alle disciplines goed te beheersen: qua prestaties, luxe, uitstraling en wegligging is het altijd een topper geweest. Aangezien er op dat soort auto’s een hele flinke marge zit én het een uitstekende imagebooster is, is het niet vreemd dat er heel veel merken zijn die dat ook geprobeerd hebben.

Op dit moment staat de M3 echter op een dermate hoog niveau (zowel qua prijs als prestaties) dat het voor veel merken een onbegonnen zaak is. De ruimte onder de M3 wordt echter telkens interessanter. De Volvo S60 Polestar is een goed voorbeeld, alhoewel we snelle Volvo’s voorlopig wel kunnen vergeten. Een alternatief komt uit een verrassende hoek. De laatste sportieve sedan van het merk was de 405 T16 uit de jaren ’90, maar Peugeot keert terug.

De 508 Sport is niet zomaar een snelle 508, maar eentje die onder handen is genomen door Peugeot Sport. Je weet wel, de divisie die van de 208 GTI, 308 GTI en RCZ-R heel fijn sturende auto’s hebben weten te maken. De 508 heeft een 200 pk sterke benzinemotor. Daarmee ga je het een BMW 340i of Audi S4 niet lastig maken. Echter, de 508 Sport heeft ook een 110 pk sterke elektromotor op de vooras én een 200 pk sterke elektromotor op de achteras. Deze waarden kun je niet zomaar bij elkaar optellen, maar het systeemvermogen bedraagt 400 pk. Koppel komt de 508 Sport ook niet tekort: 500 Nm. Daardoor kan de Franse Sportsedan in 4,3 seconden naar de 100 km/u knallen en een top bereiken van 250 km/u.

Enige nadeeltje: volgens Peugeot is het nog een ‘concept’. De auto ziet er echter dermate productierijp uit dat we stiekem blijven hopen.