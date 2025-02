Gaat ook de Peugeot 205 GTi een comeback maken?

Peugeot-topman hint op terugkeer van de iconische GTi-badge.

Mogen we het al een Franse revolutie noemen? Fransozen uit het verleden komen in grote getalen terug. Het mooie: we kunnen er met z’n allen niet genoeg van krijgen, zo lijkt het vooralsnog. Vandaar dat de Renault 4, 5 en Twingo terugkomen als EV. En kwam er nou ook nog een nieuwe 2CV? Of misschien wel een jolige 205 GTi?

De eerste stap voor een nieuwe 205 GTi is het terugbrengen van de GTi-badge. Het vorige sportievere avontuur met productieauto’s liep niet bepaalt lekker voor het Franse merk. De PSE-badge (Peugeot Sport Engineered) kwam alleen op de 508. Zou het rode GTi-naamplaatje wel voor succes zorgen? Het is iets dat de nieuwe baas van Peugeot bezighoudt.

De nieuwe baas van Peugeot heet Alain Favey. Hij nam kortgeleden het stokje over van Linda Jackson na een grote reorganisering binnen Stellantis. De vraag of er een nieuwe GTi moet komen is ”een vraag die ik mezelf vaak stel” geeft Favey toe tegenover Autocar.

Komt er een nieuwe GTi?

Hij zegt gretig te zijn om het Peugeot van nu te verbinden met het Peugeot van vroeger. Favey vervolgt: ”We gaan terugkijken op wat het nalatenschap van het merk is en we gaan zien tot op welke hoogte dit gebruikt kan worden in de moderne wereld. Er wordt niets buitengesloten in ons oordeel en zeker de GTi-badge niet.” Dat klinkt alsof Peugeot ook wel trek heeft in wat retro-succesjes. De wil om lessen te leren uit het verleden is er in ieder geval al.

Dan nog de 205 terugbrengen als Renault 5-rivaal. Daar vertelt de Peugeot-baas helaas nog niets over. De interviewer stuurt meer aan op een GTi-versie van de huidige e-208. Dat is geen gekke gedachte. Stellantis-broertje Lancia en Abarth mogen sportievere versies bouwen van de Ypsilon en 600e. Die staan alle drie op hetzelfde platform.

Als er dan toch een e-208 GTI nog, waarom dan ook niet OPC terug brengen en een nieuwe Corsa OPC uitbrengen?