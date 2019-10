Peugeot zet leuke stap met de nieuwe 208

Iets wat meer fabrikanten zouden moeten doen.

Het is iets waar bijna alle fabrikanten zich schuldig aan maken. Vandaag lichten we het even uit op de website van Peugeot, ook al zijn zij zeker niet de enige. Wie naar het kopje ‘nieuwe 208‘ gaat, zal de configurator vinden samen met de prijzen en beschikbaarheid. Goed, prijzen zijn niks nieuws: het gaat om onderstaande afbeelding.

Wat zien we: een vanafprijs van 17.580 euro. Wat zien we nog meer? Een FULL OPTION (!!1!1!) 208 GT-Line ter illustratie. Wat zoiets kost moet je even zelf uitvogelen in de configurator, maar wij kunnen je vast verklappen dat het veel meer is dan 17.500 euro. Als elektrische versie is het zelfs bijna 40.000 euro. Geen schande en in de kleine lettertjes ook niks illegaals, maar je moet als koper niet verwachten dat je voor 17.580 euro die afgebeelde 208 op de oprit zet.

Nogmaals, daar kunnen we Peugeot niet de schuld van geven. Valse marketing is het evenmin. Het is gewoon een manier om de auto te tonen op de manier zoals Peugeot het had bedoeld. Met de bijzondere LED-dagrijverlichting. Met toffe velgen, leuke kleurtjes, et cetera. Die kleurtjes gaan we het even over hebben. Want voor wie zich afvraagt wat er allemaal verloren gaat als je de basisversie pakt voor die 17.500 euro: een hoop, uiteraard. Het interieur is uitgekleed en heeft een kleiner touchscreen. Buiten krijg je veel plastic onderdelen en kleine velgen. Ook de kenmerkende dagrijverlichting wordt vervangen door een saai LED-streepje en verder is er geen LED-verlichting te vinden. En ja, dan krijg je geen versie die je graag op de billboards en reclames ziet.

Maar er is iets wat Peugeot wél goed doet. Iets wat gewoon meer fabrikanten moeten doen. Kijk maar naar bovenstaande auto. Wij beloven je dat we niks hebben aangevinkt: dit is gewoon de PureTech 75 met handbak zoals hij standaard aangeboden wordt. Valt het je al op? Hij is knalgeel! De kleur Jaune Faro, metallic geel, is voor de Like (basismodel) de enige kleur die geen grijstint is, maar belangrijker nog: het is de enige kleur waarvoor je niet bij hoeft te betalen. Goed, er is ook nog Blanc Blanquise voor slechts 200 euro extra, maar dit is gewoon heel slim.

Er wordt immers altijd maar geklaagd dat niemand meer kleur durft te kiezen. Veel wit, zwart en grijs ‘fleurt’ ons straatbeeld op. Niet alleen vanwege het hele restwaarde-verhaal, ook omdat dit de kleuren zijn die standaard op de auto’s geleverd worden. Helemaal in het segment van de 208. Kekke kleurtjes zie je hier meer, omdat ze goedkoop zijn, maar inbegrepen zijn ze nooit. Bij Peugeot kies je geen geel, je krijgt geel. Wil je dat veranderen, bijbetalen. Zo verdient Peugeot geld aan elke conservatieveling die normaal doen al gek genoeg vindt, en de koper die juist aast op zo min mogelijk bijbetalen krijgt standaard een kek geel autootje, wat het straatbeeld ten goede komt. Dat zien we graag in deze koude en donkere wintermaanden: een warme en vrolijke kleur. Weinig merken bieden geel nog aan in hun standaardpalet, laat staan als standaard. Een leuke keuze van Peugeot.

Als het gaat om configurators is er nog iets opvallends. We hadden het erover bij MINI dat de Cooper SE de essentie van eenvoud is als het gaat om samenstellen. De e-208, een auto die uit hetzelfde hout gesneden is (beschikbaar als benzine- en elektrisch), heeft hetzelfde. Je kunt kiezen uit twee pakketten, maar kies je het duurste EV-pakket (39.050 euro), dan krijg je ook echt meteen alles. Niet dat het geoorloofd zou zijn om in een B-segmenter van 40 ruggen nog te moeten betalen voor luxe, maar toch. Het enige wat je te kiezen hebt is een zwart dak en een draadloze QI-telefoonlader. Verder krijg je alles in je schoot geworpen.

Keuzestress hoeft dus niet het probleem te zijn bij elektrische auto’s. Ook willen we je aanraden om bij de benzineversie niet aan keuzestress te lijden: kies gewoon die gele. Worden we allemaal blij van.