Peugeot kondigt 680 pk sterke hybride aan - Autoblog.nl

Kijk, dat is nog eens lekker wakker worden. Een hybride Peugeot die het bijna tegen de 700 pk schopt.

Nee, deze aandrijflijn ga je niet in de 208, 508 of 5008 zien. Peugeot heeft namelijk zijn hybride aandrijflijn voor de terugkeer aan Le Mans in 2022 aangekondigd. Ze noemen het Peugeot Hybrid4 500KW.

Deze aandrijflijn bestaat uit een 408 pk 2.6-liter grote V6 met twee turbo’s en een 271 pk sterke elektromotor op de vooras. Het gecombineerde vermogen komt uit op 680 pk, het aantal Nm aan koppel is niet bekendgemaakt. Net als de V8 van Ferrari, ligt de twin-turbo V6 van Peugeot in een hoek van 90 graden. De racer beschikt over vierwielaandrijving en een sequentiële versnellingsbak met zeven verzetten. Peugeot Sport heeft de auto ontwikkeld in samenwerking met Total en batterijgigant Saft.

Le Mans 2022

Het vermogen van 680 pk is geen toeval. Het is het maximaal toelaatbare vermogen aan de racecategorie waar Peugeot aan gaat deelnemen in het WEC kampioenschap. De benzinemotor zal vooral op lage snelheden aan de bak moeten. Volgens de regelgeving is het verboden om de elektromotoren te gebruiken bij snelheden onder 120 km/u. De regelgeving staat echter toe dat je een beetje mag spelen met het vermogen. Als de batterij helemaal leeg is mag het vermogen van de verbrandingsmotor met maximaal 3 procent worden opgeschroefd naar 700 pk op de rechte stukken van Le Mans.

In een tijd waarin autofabrikanten juist afstand nemen van autosport is het juist gaaf dat Peugeot een terugkeer maakt. Het merk nam het jarenlang op tegen Audi op Le Mans en wist in 2009 daadwerkelijk de overwinning binnen te slepen.

Begin 2021 starten proeven in simulatoren. Eind 2021 gaat Peugeot voor het eerst testen in de echte wereld met de hybride raceauto.