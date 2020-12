Tesla dumpt auto's van mindere kwaliteit in Europa - Autoblog.nl

Opeens duiken er in Chinese Tesla’s op in Europa. Deze zitten anders in elkaar in vergelijking met de Amerikaanse variant.

Tesla is de afgelopen jaren gigantisch hard gegroeid. De Amerikaanse autofabrikant bouwt niet langer alleen in de Verenigde Staten auto’s, maar ook in China. Daarmee bespaart het merk op de lange termijn grote kosten. De auto’s hoeven immers niet de lange oversteek te maken van de fabriek in Fremont, Californië naar het Chinese vasteland.

De Tesla fabriek in Shanghai produceert auto’s met name voor de Chinese markt. Hier in Europa krijgen we gewoon zoals altijd de Tesla’s uit Fremont geleverd, die per schip naar Zeebrugge komen. Of toch niet? Tesla heeft recent 7.000 auto’s in Europa gedumpt die niet in Fremont, maar in Shanghai zijn gebouwd.

Tomayto, tomahto?

Ik hoor je denken: wat zou het. Een Tesla is een Tesla, of deze nu in de Verenigde Staten of in China wordt gebouwd. Maar dat is dus niet zo. Zoals journalist Jim Collins van Forbes omschrijft zijn de geleverde, volgens zijn bronnen Model 3’s SR+ uit China, helemaal niet van vergelijkbare kwaliteit. De performance zou minder zijn. Zowel op het gebied van acceleratie als de actieradius van de auto. Daarnaast zouden de Tesla’s uit China zwaarder zijn dan de Tesla’s uit de Verenigde Staten.

Het accupakket dat de goedkopere Chinese Tesla’s krijgen zijn afkomstig van Contemporary Amperex Technology (CATL). Alleen de duurdere modelvarianten krijgen een luxer accupakket van LG Chem in China. Voor de auto’s die in Fremont van de band rollen werkt Tesla grotendeels samen met Panasonic als batterijleverancier.

De 7.000 auto’s uit China komen volgens dit artikel van Forbes niet naar Nederland, maar worden uitgeleverd aan Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en Zwitserland.