Peugeot maakt vanaf nu gare 205 GTI's weer fabrieksnieuw - Autoblog.nl

Is een afgetakelde 205 GTI een stevige investering waard? Bij Peugeot denken ze van wel.

Er zijn genoeg specialisten die zich bezighouden met het oplappen van oldtimers en youngtimers, maar soms doen fabrikanten het ook gewoon lekker zelf. Het zijn vooral exclusieve merken die deze service aanbieden. Neem bijvoorbeeld Ferrari Classiche.

Niet alleen fabrikanten van exoten houden zich bezig met dergelijke praktijken. Vanaf nu gaat Peugeot namelijk ook auto’s weer in nieuwstaat te brengen. Het merk bestaat dit jaar namelijk 210 jaar en grijpt die gelegenheid aan om deze nieuwe restauratieservice op te starten.

De restauraties worden uitgevoerd door l’Aventure Peugeot. Dit is een vereniging die zich ontfermt over het erfgoed van Peugeot en Citroën. Zij beheren tevens het museum dat gevestigd is in Sochaux. Bij dit museum hoort ook een werkplaats en daar kunnen nu Peugeot’s van klanten worden gerestaureerd.

De eerste auto die de nieuwe afdeling onder handen neemt is een zwarte Peugeot 205 GTI. Op de foto’s is te zien dat die wel een opknapbeurtje kan gebruiken. Waar ze bij l’Aventure Peugeot toe in staat zijn kunnen we helaas nog niet zien, want foto’s van het eindresultaat schitteren nog door afwezigheid.

Voor de reserveonderdelen kan l’Aventure Peugeot teruggrijpen op hun magazijn dat ze de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Als dat niet toereikend is proberen ze de originele onderdelenleverancier zo ver te krijgen dat ze onderdelen bijproduceren. Overhalen is iets waar Italianen meestal beter in zijn, maar dat terzijde. Als ook dat niet mogelijk is worden de onderdelen 3D-geprint.

Als l’Aventure Peugeot een auto eenmaal opgeknapt heeft ontvangt deze een certificaat (net als Ferrari Classiche dus) en wordt deze te koop aangeboden. Vanaf volgend jaar kun je dus op hun website terecht voor fabrieksnieuwe oude Peugeots. Voor de koopjes kun je waarschijnlijk beter elders gaan kijken.