Audi viert jubileum quattro met übercoole TT RS - Autoblog.nl

Veertig jaar quattro, dat moet gevierd worden! Daarom is hier de Audi TT RS 40 Jahre quattro.

Op misschien Jeep na zijn er weinig merken die zo sterk geassocieerd worden met vierwielaandrijving als Audi. De term quattro staat inmiddels voor veel meer dan alleen vierwielaandrijving. Dit jaar is het 40 jaar geleden dat Audi het systeem voor het eerst toepaste.

Jubileum

Als Prior Design meer aandacht besteed aan het jubileum dan Audi zelf gaat er natuurlijk iets niet goed. Daarom presenteert Audi nu een special edition om het 40-jarig jubileum luister bij te zetten. Dat is ten slotte hoe je bij een mijlpaal stilstaat in autoland.

Walter Röhrl

De auto die is uitgedost als feestkonijn is de Audi TT. Als inspiratie is uiteraard de Audi Sport quattro S1 genomen, de auto waar het allemaal mee begon. Om iets specifieker te zijn is het bovenstaande exemplaar, waarmee Walter Röhrl in 1987 de Pikes Peak Hill Climb won, als uitgangspunt genomen.

Striping

De Audi TT heeft daarom dezelfde striping gekregen als de auto waarmee Röhrl destijds de Pikes Peak bestormde. Verder valt er op de flanken quattro te lezen, want daar draait het uiteindelijk allemaal om. Een erg gave toevoeging zijn de witte velgen, iets wat we best wel eens vaker terug zouden willen zien op hedendaagse auto’s.

Carbon

De Audi TT RS 40 Jahre quattro is verder voorzien van een lading carbon goodies. Naast een prominent aanwezige spoiler is de TT uitgerust met een diffuser, splitter en een luchtinlaat in de motorkap. Op een normale TT tref je dit allemaal niet aan. Wél als je een TT met Performance Parts besteld. Deze onderdelen zijn dus niet exclusief voor de 40 Jahre quattro.

280 km/u

In motorisch opzicht is niets veranderd. Dat betekent dat je 400 pk en en 480 Nm tot je beschikking hebt. Niet zoveel als de auto van Walter Röhrl destijds, maar genoeg om een hoop lol te beleven. Audi heeft voor de gelegenheid wel de teugels iets laten vieren wat de snelheidslimiet betreft. De begrenzer zit nu namelijk op 280 km/u in plaats van 250 km/u.

Interieur

In het interieur is de striping van Röhrl’s Audi wederom terug te vinden. Verder is het vooral alcantara wat de klok slaat. Voor het extra rallygevoel is de achterbank optioneel te verwijderen. In plaats daarvan wordt er dan een carbon frame geplaatst. Dat scheelt toch mooi weer 16 kg. Uiteraard zijn er ook diverse inscripties die duidelijk maken om welke special edition het gaat.

Oplage

De Audi TT RS 40 Jahre quattro is gelimiteerd tot een oplage van – je voelt hem al aankomen – veertig stuks. Het slechte nieuws is dat deze allemaal bedoeld zijn voor de Duitse markt. Één troost: met een prijskaartje van €114.040 kon je hem waarschijnlijk toch niet betalen.

Ter afsluiting: de epische beelden van Pikes Peak 1987 met in de hoofdrollen Walter Röhrl en de Audi Sport quattro: