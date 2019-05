Peugeot opengereten door losgekomen vrachtwagenband

Het is een wonder dat de bestuurder niet hetzelfde overkwam.

Het zal je overkomen: je bent gezellig met het gezin onderweg naar familie, wanneer je ineens terechtkomt in een Final Destination-scenario. In een flits zie je een enorm wiel op je af stuiteren, tijd om te reageren heb je eigenlijk niet meer. De rest kun je zelf invullen.

Gelukkig kwam het niet zo ver voor de bestuurder van deze Peugeot 2008, want niemand anders zat in de auto. De bestuurder mag van geluk spreken dat de vrachtwagenband niet een paar centimeter verder naar links door de ruit vloog, anders was hij/zij ongetwijfeld het haasje geweest.

In plaats daarvan verwoestte de band vooral de bestuurderszijde van de auto. De passagierszetel is behoorlijk beschadigd, om over het kinderstoeltje achterin de auto maar niet te spreken. Het kind had duidelijk een engel op de schouder, want ondanks aandringen kon het uiteindelijk niet mee met zijn ouder. Door de enorme vaart waarmee het projectiel de auto binnen kwam vliegen, werd het plafond tevens opengewerkt alsof het een sardineblikje was. Het had maar een beetje anders hoeven uitpakken of het incident had fatale gevolgen gehad.

Volgens de Lancs Road Police is dit niet het geval. Helemaal begrijpen kunnen de agenten het nog niet, maar de bestuurder wist het incident te verlaten met slechts lichte verwondingen.