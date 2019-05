Alle lachwekkende fouten van Alonso’s geflopte Indy 500-avontuur

Ga er voor zitten.

Het eens zo grote en machtige McLaren is sinds enkele jaren “een beetje” de weg kwijt. In de Formule 1 heeft het de zaken inmiddels weer enigszins op de rails weten te krijgen, het is nog lang niet op het niveau dat we van ze verwachten. In de IndyCar is het team nog veel verder van huis.

Het drama kon niet duidelijker in beeld worden gebracht dan afgelopen weekend, op de beslissende kwalificatiedag van ‘The Greatest Spectacle in Racing‘: de Indy 500. Het was een perfecte storm van incompetentie – autosportfans wereldwijd zagen zondagavond hoe Fernando Alonso en McLaren werden vernederd door het sponsorloze Juncos Racing.

Voor wie niet bekend is met de Indy 500 en de unieke manier waarop het evenement wordt georganiseerd, doen we een stap terug. De gehele maand mei staat in het teken van de wedstrijd. Wekenlang wordt er geoefend door de teams om de auto zo goed mogelijk af te stellen voor de kwalificatie en de race. Het weekend voor de 500 wordt er gekwalificeerd. Op zaterdag is iedereen aan de beurt. De coureurs moeten over vier vliegende ronden zo snel mogelijk over het circuit scheuren, waarna de rangorde wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde snelheid. De snelste negen coureurs moeten op zondag nogmaals in actie komen tijdens de zogenaamde Fast Nine Shootout. Nieuw dit jaar was de Last Row Shootout.

In de Last Row Shootout vechten de langzaamste coureurs voor een plaats op de laatste rij. Bij een doorsnee raceklasse zou dit een merkwaardig fenomeen zijn, bij de Indy 500 is het volkomen logisch en draagt het zelfs bij aan de allure. Aan het spektakel mogen namelijk maar 33 auto’s meedoen. Het aantal inschrijvingen dit jaar bedroeg 36 stuks. Voor de rekenwonders, dat zijn er 3 teveel.

Toen Fernando Alonso in 2017 wilde deelnemen, had hij een auto van het gevestigde en competitieve wagen van Andretti Autosport. Dit jaar wilde McLaren het zelf proberen. Immers, alle bolides zijn in theorie hetzelfde, dus hoe moeilijk kan het nou eigenlijk zijn? Wel, ontzettend moeilijk, want de Spanjaard wist zich niet te kwalificeren voor de race.

Het is een klassiek geval van zelfoverschatting. Na de ongelooflijk spannende ontknoping op zondag gingen er allerlei verhalen de rondte over hoe McLaren het zo finaal had weten te verknallen. De realiteit is zo mogelijk nog gênanter. McLaren CEO Zak Brown deed deze week tegenover The Associated Press zijn verhaal en daaruit bleek hoe zeer het team de Indy 500 had onderschat.

De problemen begonnen in april, toen het team de auto voor het eerst ging testen. ’s Ochtends had Alonso de baan op moeten gaan, maar door een ontbrekend stuurwiel kon ‘Nando enkel toekijken. In de middag kon hij pas in actie komen.

Toen de officiële testweken eenmaal waren begonnen, waren er problemen met de kleur van de auto. McLaren had een auto gekocht van het onervaren Carlin – wiens twee eigen auto’s eveneens niet wisten te kwalificeren – maar dit team had de juiste tint oranje niet op tijd gereed. Zodoende had Alonso geen reserveauto in het geval dat het misging. En mis ging het. In de week van de kwalificaties crashte de Spanjaard, met als gevolg dat hij bijna twee dagen niets kon doen, enkel omdat de auto niet Papaya Orange was.

De relatief schaarse momenten dat Alonso zijn auto wel aan de tand kon voelen, verliepen allesbehalve vlekkeloos. Tal van elektrische problemen verminderden de testtijd van McLaren. Hierom was Alonso nergens op Fast Friday en werd de eerste kwalificatie met grote moeite afgewerkt. De eerste run moest worden afgeblazen om een lekke band – deze was niet gedetecteerd omdat het team de verkeerde sensoren had gekocht – de tweede run was Alonso simpelweg te langzaam.

In een wanhopige poging snelheid te vinden ging McLaren smekend op bezoek bij andere teams om een set-up te lenen, maar ook hier liet het de bal weer vallen. De cijfers werden onjuist omgezet naar het metrische stelsel, waardoor de auto op zondag te laag bij de grond lag en over de grond schraapte, met als gevolg een vonkenregen van jewelste. De fout werd op tijd rechtgezet, maar door tijdsgebrek had het team geen flauw benul van hoe de auto het die avond zou doen tijdens de Last Row Shootout.

Alonso reed zoals gebruikelijk het licht uit zijn ogen, maar kwam uiteindelijk enkele honderdsten tekort op de tijd van debutant Kyle Kaiser van Juncos Racing. Brown verklaarde later dat de auto eigenlijk sneller had moeten gaan, maar dat het team de verhoudingen van de versnellingsbak verkeerd had afgesteld. In plaats van 229 mph (368,5 km/u) kon de auto slechts 227,5 mph (366,1 km/u). Dat kon er nog wel bij.