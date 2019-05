Huh? Nog een facelift voor de Peugeot 2008?

Wie had dat gedacht?

Peugeot is weleens te laat geweest met het ontdekken van niches. Zo kwam de 5008 midi-MPV pas toen de hele hype over was. Het segment van compacte MPV’s als de Citroen C3 Picasso en Renault Modus was al overleden alvorens Peugeot een concurrent kon lanceren.

Ook miste Peugeot de boot met ruime crossovers. De 4007 telt niet mee, dat was een Mitsubishi Outlander met een leeuw erop geplakt. Echter, we kunnen geen kwaad woord zeggen over het moment van lancering voor de Peugeot 2008. In het voorjaar van 2013 werd de auto in Nederland leverbaar en daarmee was het een van de eerste in zijn ‘soort‘.

De 2008 werd in 2016 voorzien van een facelift, waarbij de snuit werd strakgetrokken en de techniek werd verfijnd. Het wachten is dus op de nieuwe. Als we kijken naar de foto’s van de ‘nieuwe’ 2008, zien we dat het een facelift is. De voorbumper is overduidelijk gewijzigd. Wat is er aan de hand? Het antwoord is vrij simpel.

De Peugeot 2008 is nog niet zolang geleden in Latijns-Amerika geïntroduceerd. Omdat de huidige 2008 daar nog een tijdje op de markt zal blijven, krijgt de 2008 voor hen een facelift. Er zijn twee motoropties, een 1.6 zonder turbo (118 pk) of eentje met drukvulling (166 pk).

In Europa hoeven we deze facelift niet te verwachten. De compleet nieuwe 208 is net geïntroduceerd en wij verwachten dat op basis van die auto een compleet nieuwe 2008 zal verschijnen.