Elektrische auto met geluid klinkt nu wél goed!

Er komt een elektrische auto met motorgeluid en niet iedereen was er lovend over. Kijken of versie twee van de Dodge Charger Daytona SRT wel een goede vervanger van geluid is.

Wij autofanaten zijn maar een stel verwende sikken. Als we even onze reacties als steekproef mogen nemen is de EV maar een slecht idee. Want mensen zijn er heilig van overtuigd dat de gehele beleving van een auto valt of staat op basis van het motorgeluid. Dus hoor je leuzen als “zo lang een elektrische auto geen geluid maakt hoef ik er geen!”

Dodge Charger Daytona SRT

Bij deze, er is/komt een elektrische auto met geluid. En wel van Dodge, die met hun elektrische Charger Daytona SRT de muscle car willen elektrificeren. Waar we het eerder over hadden over dat autofanaten verwend zijn: de elektrische Charger krijgt ‘motorgeluid’! Tuurlijk is het niet het echte geluid van mechanische componenten, maar het is beter dan niks.

En toch krijgt Dodge alsnog de wind van voren, want het geluid klinkt volgens menigeen ‘nergens naar’. Het is ook nooit goed! Toch hielp het wel, want Dodge is nog bezig met het geluid en inmiddels heeft het merk een verbeterde versie gepresenteerd. Kijk, luister en oordeel zelf:

Nieuw geluid

Het nieuwe geluid van de Dodge Charger Daytona SRT is toch wel een verbetering als je het ons vraagt. Het geluid klonk voorheen een beetje cartoonesk. Nog steeds is het niet perse een lekkere ronkende V8, maar het klinkt in ieder geval wat natuurlijker. Omdat het gaat in een auto die alleen te zien is in een fabriekshal, kunnen we helaas niet horen wat het geluid is op hoge toeren of tijdens het rijden, maar goed, dat zal nog wel komen.

Net zoals de hele auto, trouwens. Dodge lijkt dicht bij een productiemodel te zitten, maar heeft nog niks concreets bekend gemaakt.