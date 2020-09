Pijnlijk Ferrari feestje komend weekend - Autoblog.nl

Ja, je moet het vieren. Maar dit pijnlijke Ferrari feestje hadden de Italianen liever overgeslagen.

Het pbrobleem met jubliea is dat het moment al van te voren vast staat. Een jublieum houdt geen rekening met de omstandigheden. Waarom wij zo dramatisch doen? Simpel: er is namelijk een uiterst pijnlijk Ferrari feestje op komst.

Mugello

Het aankomende weekend wordt er namelijk wederom in Italië geracet. Ditmaal op het circuit van Mugello, dat we vooral kennen van de MotoGP series en natuurlijk Forza Motorsport 2, 3 en 4. De wetenschap dat er nóg een GP in Italië wordt gehouden (op Imola) zou de vernedering compleet moeten kunnen maken.

Pijnlijk Ferrari feestje

Maar nee, volgende week wordt het ergst. Dat wordt nog gênanter dan Jim’s Dad die de bloemetjes en bijtjes uitlegt. De volgende race is namelijk de duizendste GP van Ferrari. Dat moet natuurlijk toch gevierd worden. Het gaat echter een pijnlijk Ferrari feestje worden, maar toch: ze gaan hun best doen.

Ferrari 125

Ze laten zich inspireren door de Ferrari 125 (gallery boven), hun eerste raceauto. Dat betekent automatisch dat de matrode kleur (gelukkig) niet gebruikt gaat worden. De auto van Vettel kan zo overgespoten worden, maar bij Leclerc schijnt het nog een dingetje te zijn, daar hij met meer dan 200 km/u de bandenstapel inreed. Dat is overigens niet de reden dat het een pijnlijk Ferrari feestje wordt.

Pijnlijk Ferrari feestje extra gênant

Nee, dat komt voornamelijk door de sportieve prestaties die al het gehele seizoen uitblijven. Het Ferrari partijtje wordt extra awkward vanwege de sportieve prestaties. Die zijn er nauwelijks. De twee podiumplekken van Charles Leclerc waren bijzonder indrukwekkend, gezien het feit dat de SF1000 niet vooruit te branden is. Dat maakt het jubileum extra gênant. Met een beetje mazzel kan een van de coureurs een paar puntjes bijelkaar sprokkelen.

Mugello

De vernedering zal op Mugello waarschijnlijk niet zo groot zijn al op Monza. Op Mugello zijn er aanzienlijk meer bochten en Ferrari is redelijk bekend met deze baan. Desalniettemin zal het alsnog een pijnlijk Ferrari feestje worden, want de concurrentie is inmiddels een stuk vlotter dan Ferrari en met nam e het rechte stuk start-finish kan Leclerc en Vettel opbreken.

De GP van Toscane vindt dit weekend plaats.