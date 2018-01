Pik deze Bentley Bentayga op bij Domeinen

Seems legit.

Het MinFin ontpopt zich meer en meer als een louche autohandelaar. In het verleden hebben we al wat pareltjes voorbij zien komen bij Domeinen Roererende Zaken, maar of deze witte SUV daar ook bij hoort durven we te betwijfelen.

Hoewel deze Q7 door puike vaklui overgoten lijkt te zijn met een Brits sausje, is dat namelijk niet het enige wat Brits is aan de auto. Het stuur zit ‘aan de verkeerde kant’. Dat geeft te denken over de geschiedenis van de auto en hoe deze bij Domeinen terecht is gekomen.

De auto wordt verkocht zonder Nederlands kentekenbewijs en er wordt aangegeven dat er geen Certificaat van overeenstemming (CVO) bijzit. Dat kan voor de nodige problemen zorgen bij de RDW, als ze bijvoorbeeld zelf willen vaststellen hoeveel CO2 de auto uitstoot. Het bedrag van 150 Euro aan RDW-kosten waar de advertentie het over heeft, is in meerdere opzichten optimistisch te noemen. Sowieso kost de keuring eerder een kleine 200 Euro en daar ben je alleen mee klaar als er niet teveel ambtelijk enthousiasme betracht wordt door de keurders.

Dat gezegd hebbende moet et gek lopen als de BPM niet de grootste extra kostenpost wordt. Onder de kap van de Bentayga (rijtest) ligt namelijk de W12 met twee turbo’s. Houd er bij het bieden dus rekening mee dat je na aankoop nog een flinke berg CO2-tax zal moeten aftikken. Maar goed, als je een auto bij Domeinen koopt, heb je wellicht ook de juiste andere louche connecties in de autohandel om de BPM wat te drukken.



Bedankt Niels voor de tip!