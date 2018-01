Hier, dit is de nieuwe Mercedes G-Klasse [updated]

Aan de vooravond van de autobeurs in Detroit gooit Mercedes er wat officiële 'spyshots' uit die weinig aan de verbeelding overlaten.

Misschien wordt het naar buiten brengen van officiële spyshots een nieuwe trend in de autowereld? We hebben het in het verleden al weleens vaker gezien, maar na de Ford Focus van laatste doet Mercedes nu al hetzelfde met de G-Klasse. Ik zie tekenen van een stroomversnelling.

Enfin, we hadden al kennis gemaakt met het interieur van de nieuwe G-Klasse en op eerder uitgelekte foto’s konden we al duidelijk zien dat het exterieur ook geen revolutie zou worden. Dat is eigenlijk wel prettig, want als Mercedes van de G een halve GLS gemaakt had zou het model nog maar weinig bestaansrecht hebben, dunkt ons. Hoewel de nieuwe G volledig nieuw is, lijkt Mercedes er bewust op te mikken je het gevoel te geven dat het gaat om een ingrijpende facelift.

Daar hoort ook bij dat de nieuwe G-wagon zijn mannetje staat in het terrein. In tegenstelling tot de nieuwere generaties Range Rover krijgt de G gewoon weer een ladderchassis. Tevens beschik je over de mogelijkheid om drie diffs honderd procent te locken. De auto kan door nog dieper water waden (70 cm), iets scherpere klimhoeken maken (31 graden), verder overhellen zonder omver te tuitelen (35 graden) en tussen de assen zit er meer ruimte tussen de grond en bodem van de auto. Kleineer de G dus niet met de term SUV: dit is een echte terreinwagen. Op 15 januari gaat de wrap eraf en staat de G-Klasse in vol ornaat te pronken op de NAIAS.

UPDATE 1: Check hieronder een video van de testwerkzaamheden die Mercedes met de nieuwe G uitvoerde op de Schökl.

UPDATE 2: De auto is ‘gelekt’. Check de nieuwe G zonder spy-verpakking HIERR.