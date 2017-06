Autoblog advies: luxe topdiesel voor €180.000

Meestal is het de uitdaging om onder het budget te blijven. Ditmaal is het de uitdaging om erbij in de buurt te komen.

Uiteraard is het geven van adviezen voor de redactie altijd een leuke zoektocht. Binnen de gestelde parameters het leukste/snelste/bijzonderste uitzoeken is een prettige bezigheid. Soms worden we op de proef gesteld en zijn de eisen onmogelijk met het gestelde budget. Zeer zelden hebben we het probleem dat het budget wellicht te ruim is. Die dag, dames en heren, die is vandaag aangebroken.

Dat komt door Pelle. Hij heeft het Autoblog-advies formulier ingevuld en we moesten even twee keer kijken. Klopt dit wel? Maar gezien zijn huidige auto (een Range Rover Long Wheel Base) is het nog niet zo’n gekke gedachte. Helemaal niet omdat er nogal een groot verschil zit tussen de vanaf-prijzen en het bedrag wat je uiteindelijk aan de dealer dient over te maken. Als alle wenselijke opties aangevinkt zijn, kan het eindbedrag substantieel hoger zijn dan de vanafprijs.

Pelle wenst dus een vervanger voor zijn Range Rover. Naar eigen zeggen was deze iets minder anoniem dan dat hij wenselijk vond. Maar ja: als de liefhebber naar boven komt maken ook wij wel eens keuzes waarbij de ratio minder aangesproken wordt dan de emotie. Pelle laat zich doordeweeks rijden, dan kan hij aan boord van de auto werken. In het weekend stapt hij zelf achter het stuur. Aangezien zijn auto veel kilometers maakt is een diesel zeer gewenst. Of wij de beste man van advies kunnen voorzien. Maar natuurlijk: u vraagt, wij draaien!

De wensen en eisen van Pelle in een tabel:

Huidige /vorige auto's: Range Rover Lwb Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Beide Budget: € 180.000 Jaarkilometrage: 50.000 km Brandstofvoorkeur: Diesel Reden aanschaf andere auto: Tijd voor een nieuwe Gezinssamenstelling: samenwonend 3 kinderen die niet meer thuis wonen Voorkeursmerken /modellen: Zijn er niet echt No-go modellen / merken: Aziatische merken

Audi A8 Lang 4.2 TDI quattro Pro Line + (D4)

€ 151.170

Wil je in alle ruimte redelijk anoniem voortbewegen, dan is dit een fantastische optie. De A8 is namelijk een van de weinige toplimo’s die je kunt bestellen met een V8 diesel (rijtest met chauffeur). In dit geval een monster met 385 pk en 750 Nm. Dat is niet de nieuwste uit de Audi SQ7, maar je zult niets aan vermogen tekortkomen. De SQ7 zou een goede optie zijn, maar is wel erg ordinair. Als een Range Rover al op het randje is, dan gaat de SQ7 dik overheen. Een voordeel is de anonieme styling. Het is gewoon een grote Audi. Dan moet je overigens niet het sport-pakket selecteren, want dan krijg je de bumpers van de S8. Dan nog een dingetje wat zowel een voordeel als een nadeel kan zijn: deze A8 wordt heel binnenkort vervangen. De kans is groot dat ook die generatie uitgerust gaat worden met de nieuwe 4.0 TDI, maar de Lange uitvoering laat vaak nog op zich wachten. Je kan dus een goede deal doen met een uitloopmodel. De Pro Line + uitvoering is bovengemiddeld compleet, maar zonder moeite kun je er nog voor 30 mille aan opties op stukslaan. Daar zitten ook opties van de categorie “ga je dit ooit gebruiken?” als een head up-display, lederen hemelbekleding en hoedenplank, Night Vision of 21″ velgen. Sla sowieso die laatste over. Het staat een beetje fout en je levert wat aan comfort in. 19″ of 20″ is meer dan voldoende.

BMW 750 Ld xDrive High Executive (G12)

€ 139.989

Daar waar de tand des tijds aan het knagen is aan de Audi A8, geldt dat niet voor de BMW 7 Serie. Deze generatie is pas anderhalf jaar op de markt. Het uiterlijk van de auto is weer sterk afhankelijk hoe je hem samenstelt. Ga je voor een witte 750d met zwarte wielen en een M-Sport pakket, dan is de uitstraling nogal fout. Maar laat je het M Sport pakket achterwege en kies je voor een donkerblauwe met 19″ wielen, dan staat er ineens een chique doch ingetogen auto voor je neus. Relatief dan, het blijft een joekel van een Germaan. De motor is een technisch meesterwerkje. In tegenstelling tot de A8 heb je slechts zes cilinders, maar dankzij vier (4!) turbo’s levert deze motor meer vermogen dan de A8: 400 stuks. Tijdens rijtest viel op dat de auto niet het gevoel geeft dat je zoveel koppel tot je beschikking hebt, maar de prestaties (0-100 in 4,7 seconden) spreken voor zich. Deze High Executive-uitvoering is van zichzelf erg compleet en ook hier kun je allerlei doldwaze items erop bestellen.

Jaguar XJ LWB 3.0D Autobiography

€ 131.930

Ook de Jaguar is inmiddels een oudgediende, want dit model loopt alweer mee sinds 2010. De styling is er eigenlijk alleen maar mooier op geworden. Toen de auto net uitkwam was de kritiek niet van de lucht, maar het is typisch zo’n ontwerp dat even de tijd nodig heeft om tot volle wasdom te komen. Ook van binnen heeft deze auto zijn eigen identiteit. Het is niet het oude Jaguar van weleer, ook niet een kopie van dat wat de Duitsers doen. Klasse. De motor is minder spectaculair dan de twee auto’s hierboven. De 3.0 V6 diesel met twee turbo’s is desondanks goed voor 300 pk en 700 Nm. Knappe jongen die daar niet voldoende aan heeft. Dankzij het feit dat deze auto compleet uit aluminium is opgetrokken is het gewicht behoorlijk laag, wat de prestaties en het verbruik ten goede komt. De Autobiography uitvoering is al bijzonder compleet, je zal echt je best moeten doen om deze auto naar de 180k te tillen. De Jaguar toont aan dat dat helemaal niet nodig is.

Maserati Quattroporte Diesel GranLusso (M156)

€ 127.900

Het stijlvolle buitenbeentje. De Maserati laat zich niet helemaal gemakkelijk vergelijken met de andere auto’s. Ten eerste vanwege de wielbasis: er is geen optie voor een lange uitvoering. Nu gebiedt de eerlijkheid wel te zeggen dat het zelfs voor de meest veeleisende passagiers ruim voldoende is. Ten opzichte van de Jaguar is de motor minder krachtig en is de auto zelf een stukje zwaarder. Daar hebben de prestaties onder te lijden, al blijven die prima. Sterker nog, de Maserati heeft geen begrenzer waardoor je er 254 km/u mee kunt halen. De uitstraling is een groot pluspunt: het is een stijlvolle auto zonder protserig te zijn. Net als de Jag moet je het wel even op je laten inwerken, het is niet de showstopper die de vorige generatie wel was. Ga overigens niet voor de GranSport maar voor de GranLusso: past veel beter bij het karakter van de auto. Ook bij deze auto zul je het trouwens moeilijk krijgen om 50 mille aan opties erop te bestellen, tenzij je de complete Zegna catalogus erop besteld.

Mercedes-Benz S400d 4-Matic Lang (V222)

€ 129.719

Bij Mercedes hebben ze dan eindelijk de S-Klasse weer een waardige diesel gegeven. Niet dat het blok uit de ‘oude’ S350d ondermaats was, maar 265 pk is voor een Germaanse Über-limousine niet overbemeten. De zes-in-lijn is weer terug bij Mercedes in deze S400d, goed voor 340 pk. Kijk, dat lijkt tenminste ergens op. In basis is ook deze Mercedes behoorlijk op leeftijd, maar dat weet de Stuttgarter uitstekend te verbloemen, mede dankzij de zeer recente facelift. Van buiten is het een statige auto en in in het interieur zie je dat Mercedes meer ervaring heeft in het maken van toplimo’s. Werkelijk alles klopt eraan. Dit is ook een van de fijnste auto’s om in gereden te worden. Waar de A8 en 7 Serie nog iets van een (lichte) sportieve inborst hebben, heeft de Mercedes dat pertinent niet. Daarom is het ook zaak om alle AMG-gerelateerde opties lekker onaangevinkt te laten. Ondanks de uitstekende uitrusting is het bij deze auto wel mogelijk om de 180 mille te halen. Maar zoals het cliché luidt: dan heb je ook wat.

Porsche Panamera 4S Diesel (971)

€ 146.855

We beseffen dat deze auto zich op het randje bevindt van het sociaal acceptabele (dan drukken wij ons zachtjes uit). Dat neemt niet weg dat de Panamera 4S Diesel dé topdiesel bij uitstek is. De auto is splinternieuw, de diesel is met 422 pk en 850 Nm een absoluut monster en de rij-eigenschappen staan op een veel hoger peil. Nadelen zijn er uiteraard ook: de auto is relatief krap en de Executive-uitvoering is vooralsnog niet leverbaar op de diesel. De Panamera is een mooiere auto dan voorheen, maar zal nog wel een wenkbrauw kunnen doen fronsen. Het is een Porsche, dus dat betekent dat je die 180 mille met gemak kunt halen. Niet omdat de Panamera kaal is uitgerust, maar je kan werkelijk alles naar je smaak aankleden, tot aan het leer van de ventilatieroosters (ja, echt) aan toe. Nogmaals: het is niet ieders smaak, maar als je de beste topdiesel wil hebben: dit is hem.

Volvo XC90 T8 AWD Excellence

€ 128.070

We hebben alle mogelijke dieselvarianten nu behandeld. Uiteraard kun je bij de merken ook terecht voor allerlei SUV’s met dikke dieselmotor. Niet dat deze slecht zijn, maar vanwege de eisen lijkt ons de sedan-varianten een passendere optie. Maar aangezien je al een SUV hebt, kan het zijn dat je de hoge instap en het overzicht bent gaan waarderen. Wellicht is deze bijzondere Volvo dan een optie. Normaliter is de Volvo een zevenzitter, maar mocht je dat praktische niet nodig hebben dan is de Excellence uitvoering een optie. Van buiten is het gewoon een nette Volvo XC90, net even wat minder protserig dan een Duitse SUV. Maar van binnen baad je namelijk in alle weelde. De auto is namelijk een vierzitter. Achterin heb je alle ruimte tot je beschikking. De auto is helemaal ingericht op het aangenaam vervoeren van de passagier achterin. Het is geen diesel, maar een Plug-in Hybride. Voordeel is dat je een behoorlijk stuk op de elektromotor kunt doen en de auto heerlijk stil is. Maar maak je veel lange stukken dan zul je geregeld de pomp moeten bezoeken, want op snelheid lust de T8 best een slokje en de tankinhoud bedraagt slechts 50 liter.

YOLO: Toyota Alphard Executive Lounge

€80.000 (voor BPM!)

Wat zijn nu eigenlijk de fijnste auto’s om je in te laten rijden? Een Rolls-Royce? Zo’n Duits slagschip? Of toch een Stretched Limousine? Driewerf neen. Als het aankomt op het super-se-luxe vervoeren van welgestelde mensen zijn er maar twee opties: de Nissan Elgrand en de Toyota Alphard. Aangezien de Elgrand in Europa niet te vinden is blijft de Alphard over. De Alphard is een een superluxe MPV, maar net als de Volvo compleet ingericht voor het comfortabel vervoeren van twee passagiers. We kunnen praten over de zitpositie achterin, maar ook over de ligpositie: je hebt alle ruimte. De motor is dezelfde V6 als in de Lotus Evora, maar komt dankzij het hoge gewicht slechts tot acceptabele prestaties, maar dat is totaal niet relevant. Je wilde eigenlijk geen Aziaat, maar als je de ultieme auto zoekt om in gereden te worden: kijk niet verder. De prijs lijkt een ton onder het budget te zitten, maar gelukkig biedt de Nederlandse overheid soelaas. Vanwege het feit dat de motor atmosferisch is met een bijbehorende CO2-uitstoot zul je dichter bij die 180.000 euro in de buurt komen dan je lief is.

