Pik deze unieke De Tomaso Pantera op in Arnhem

Het is geen koopje, maar je hebt zeker een speciaal ding in handen.

Het is werkelijk een angstaanjagende ervaring om de raceversie van een De Tomaso Pantera op te horen starten. Tijdens een klassiekerrace op Spa-Francorchamps wandelde ik door de pitstraat, niet wetende dat daar net een team bezig was leven te blazen in haar Italiaanse strijdros.

Hoe dit in verband staat met de auto die we hier bespreken? Wel, in tegenstelling tot de doorsnee De Tomaso Pantera, heeft het exemplaar in kwestie vrij veel gemeen met een soortgelijke race spec. Het betreft namelijk het speciale model van de Belgische autocoureur en teameigenaar Claude Dubois. De Belg had een zwak voor het in Modena gebaseerde merk. Zijn liefde ging zelfs zo ver dat hij de auto’s talloze keren gebruikte tijdens de 24 uur van Le Mans. Tegelijkertijd was hij in België concessiehouder van het merk.

Dubois is eveneens de persoon die dit exemplaar naar België bracht. De Pantera onderscheidde zich destijds (en tegenwoordig) door een ander uiterlijk, dat verschillende kenmerken overnam van de Group 3-raceauto waarmee Dubois reed. Zijn Pantera had grotere, bredere wielkasten in een andere kleur, zeer brede banden en andere velgen.

Onderhuids vinden we het grootste verschil. Waar de standaard Pantera’s 5,7-liter V8-motoren hadden, kreeg deze De Tomaso een achtcilinder met een inhoud van 7 liter. Hiermee groeide ook het vermogen. Terwijl de 5,7-liter V8 van Ford slechts 330 pk produceerde, had de 7-liter V8 een vermogen van om en nabij 580 pk. Het is niet duidelijk wat de exacte prestatiecijfers zijn.

De auto staat momenteel te koop in Arnhem, bij Compliment Cars. De bolide heeft in zijn leven net iets meer dan 14.000 kilometer afgelegd. Voor 159.000 euro kun jij de auto mee naar huis nemen.