Frankenstein leeft! 190E met techniek van C63 AMG

In tegenstelling tot de fictieve creatie, is dit geen kwaadaardig monster.

Wanneer een project de moeite waard is, doet het er niet toe hoeveel uren erin gestoken moeten worden. Piper Motorsport is hiervan tegenwoordig misschien wel het beste voorbeeld in de autowereld. Bijna vijf jaar geleden verscheen de eerste informatie over het zogenaamde Frankenstein-project, maar sinds kort begint de auto pas daadwerkelijk duidelijke vormen aan te nemen.

Fanatieke lezers zullen de machine wellicht al kennen. Wie een diepe duik in ons archief neemt, ontdekt dat wijzelf al eens over de auto hebben geschreven. In oktober, 2014, kwam de auto bij ons op de radar. Destijds leek het alsof het niet lang meer zou duren voordat het in Virginia gevestigde bedrijf het project af ging ronden, maar na vier jaar begint Piper Motorsport nu pas de laatste hand te leggen aan haar unieke Mercedes 190E.

Ben je niet bekend met het project, dan frissen we je geheugen even op. In feite is de ‘Frankenstein Benz’ op nagenoeg ieder vlak een Mercedes C63 AMG (rijtest) van de vorige generatie (W204), behalve aan de buitenkant. Daar vinden we namelijk de overgehevelde koets van een 190E van halverwege de jaren ’80. Hoewel je misschien verwacht dat we hier te maken hebben met een EVO-uitvoering, is dit zeker niet het geval. Wel hebben de Amerikanen de 190E allerlei extra plaatwerk gegeven om dit vermoeden op te wekken. Daarbij past het beter bij de krachtige aandrijflijn. De 6,2-liter V8 produceert fabriek af 457 pk en 600 Nm. Afgezien van de EVO-achtige stukken, heeft Piper Motorsport de 190E nog verder uitgebouwd om deze te doen lijken op een DTM-auto uit de jaren ’90.

Zoals gezegd is het project officieel nog niet voltooid. Wanneer Piper Motorsport besluit alle details op tafel te gooien, zullen we deze zo spoedig mogelijk delen.