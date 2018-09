Maserati Levante doet tikkertje met een Ford

Sommige spelletjes eindigen in tranen, of beter gezegd: kapot in de bosjes.

Mondeoman meets metroman in een stylish SUV zou ook een titel kunnen zijn voor dit epistel. Ware het niet dat de betreffende Mondeo geen vertegenwoordiger was, maar een taxi. Dat verklaart wellicht ook wel waarom deze Mondeoman op zaterdag 22 september op de Hastelweg in Eindhoven verzuimde voor de redder van het merk Maserati te remmen.

Zonde toch, want degene die de Levante ooit samenstelde, koos voor een wit exterieur met rood porno interieur. Das fraai en ons fotobureau weet te melden dat de catalogusprijs een slordige €133.000 is. Daarmee is het ook wel weer duidelijk dat de kwalificatie total-loss waarschijnlijk niet van toepassing is. Een paar nieuwe draagarmen, spatbordje voor, wat airbags en natuurlijk de twee deuren zullen moeten worden vervangen. De toegesnelde brandweer was alvast zo vriendelijk om het achterportier te demonteren, hopelijk zonder excessief gebruik van de knipschaar.

Wel lullig dat dit nieuws binnenkwam terwijl we net zulk vrolijk nieuws over Maserati hadden gebracht, tenminste ik lees hier dat een Quattroporte een enorm verstandige familieauto is, dus ik ben even op Autotrack het aanbod aan het bekijken.

Image credit: Ginopress, bij de Marinus van Meelweg