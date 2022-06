Uitspraken Piquet zwaar racistisch, Hamilton vindt er wat van

Uitspraken Piquet kunnen echt niet, aldus Hamilton.

Tegenwoordig moet je niet alleen opletten met wat je zegt, maar ook met wat je ooit hebt gezegd. Het kan immers altijd tegen je gebruikt worden. Dat ondervindt Nelson Piquet op het moment.

Zoals je wellicht hebt meegekregen, de Braziliaan heeft in november 2021 een interview gegeven. Daarin zei hij dingen over Lewis Hamilton. Nelson is de schoonvader van Max Verstappen (en dus de ex-schoonvader van Daniil Kvyat…) en is dus enigszins gekleurd in zijn mening. Het ging in het interview van november onder andere over de GP van Engeland 2021, waar Lewis Hamilton zijn directe tegenstrever van de baan afkegelde en elimineerde uit de race. Wellicht hebben jullie de beelden gezien.

Uitspraken Piquet

Enfin, in het interview met Motorsport Talk, spreekt Piquet over een ‘neguinho’. Dat is een Braziliaanse versie van een welbekend doch onuitgesproken N-woord in het Engels. Nu moeten we eerlijk bekennen de taal niet machtig te zijn, dus of er een nuance is: geen idee. Of het dezelfde lading heeft: ook geen idee.

Wel weten we dat F1-presentator Will Buxton dit gedrag niet tolereert. Niet dat hij er daadwerkelijk iets aan kan doen dan het vermelden. Volgens hem moet er direct actie worden ondernemen. Ja, direct. 7 maanden na dato. Iedereen spreekt er schande van op Twitter, maar niemand kan zeggen waarom het nu pas naar boven komt.

Condemnation needs to be swift and absolute. There is no reason or excuse. It’s not a language thing. There is only one translation and understanding of that word. I’ve seen the clip and won’t repost it. Abhorrent. Will Buxton, spreekt vloeiend Portugees.

Nuance?

Overigens, onder de post van Buxton staan een hoop reacties van mensen die de taal wél machtig zijn. Die schermen dat het woord wellicht onhandig gekozen is, doch niet de lading heeft die het in de rest van de wereld wel heeft.

De FOM (Formula One Management), Mercedes (de werkgever van Lewis Hamilton) en Lewis Hamilton (het geweten van Lewis Hamilton) zijn het overigens duidelijk niet mee eens dat het getoonde gedrag door de beugel kan en veroordelen de woorden van Piquet.

It’s more than language. These archaic mindsets need to change and have no place in our sport. I’ve been surrounded by these attitudes and targeted my whole life. There has been plenty of time to learn. Time has come for action. Lewis Hamilton, via Twitter.

Via: CNN Brasil.