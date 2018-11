F1 neemt harde beslissing over het zwarte goud

Sommigen zullen zwaar teleurgesteld zijn, maar ik ben niet een van die mensen.

F1 auto’s zijn wonderen van techniek, maar alle downforce, power en rekenkracht van de bolides wordt nog altijd slechts door vier kleine stukjes band overgedragen op het asfalt. Ooit waren dat overigens zes stukjes band, maar dat lumineuze idee werd al snel weer afgeschoten. Ondanks het feit dat de F1 een motorische sport is, wordt met de term ‘het zwarte goud’ in de hoogste klasse van de autosport doorgaans dan ook niet olie bedoeld, maar rubber.

Na een jarenlange bittere strijd tussen Bridgestone en Michelin, die ons onder andere de legendarische Amerikaanse Grand Prix van 2005 gaf, werd Pirelli in 2011 aangesteld als de bandenleverancier van alle F1 teams. Dat hebben de Italianen geweten, want wat een machtig mooi PR-vehikel moest worden veranderde aanvankelijk in een drama. Geheel volgens opdracht had het merk namelijk banden gefabriceerd die, vanaf een bepaald moment, behoorlijk snel sleten. Coureurs en teams moesten leren daar mee om te gaan, wat Pirelli op veel publieke kritiek kwam te staan van de beste en voor het publiek meest zichtbare coureurs ter wereld. Niet bepaald wat Pirelli voor ogen gehad zal hebben.

In de loop der jaren is de harde kritiek wat afgezwakt, maar nog steeds is ‘banden sparen’ een essentiĆ«le skill die coureurs moeten beheersen om een moderne F1 race te winnen. Dit tot ergernis van de coureurs, maar ook van de fans die graag willen zien dat er een kleine twee uur volle bak geracet kan worden. Om een wedstrijdje techniek-schonend rijden te zien kan je immers al jaren prima terecht bij het WEC en diens voorgangers.

Dus luidde er vanuit verschillende hoeken de roep om de bandenoorlog terug te brengen, of om Pirelli in ieder geval keihard aan de kant te schuiven voor een andere partij. Liberty Media had voor 2020 de kans om dit voor elkaar te boksen. Het eerste probleem hierbij: Bridgestone en Michelin gaven al rap aan geen interesse te hebben. Het tweede probleem: volgend jaar en in 2020 rijdt de F1 nog op de machtig mooie 13″ bandjes en pas in 2021 wordt de overstap gemaakt naar 18″ banden. Een nieuwe toetreder zou dus voor een jaar 13″ rubber moeten ontwikkelen en daarna 18″ patta’s, een geldverslindende exercitie.

Ondanks het feit dat Hankook interesse leek te hebben, heeft Liberty Media inmiddels de knoop doorgehakt. Pirelli blijft tot en met 2023 de vaste rubberleverancier van de sport. Chase Carey heeft er mooie woorden voor over, maar uit oogpunt van tijdsbesparing hebben we die voor je geparafraseerd:

Pirelli is super tof en we zijn blij dat ze blijven.

Ben jij ook blij dat de zaken voorlopig (grotendeels) bij het oude blijven?