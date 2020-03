Tesla introduceert Track Pack voor Model 3

Ben jij met je Tesla Model 3 op het circuit te vinden? Misschien is de nieuwe Track Package iets voor je.

Om de sportieve ambities van de Tesla Model 3 Performance nog eens te benadrukken heeft de Amerikaanse autofabrikant een nieuw optiepakket voor dit model geïntroduceerd.

Exclusief voor de Model 3 Performance is de Track Package beschikbaar gekomen. Dit bestaat uit een aantal upgrades voor een totaalbedrag van 5.500 dollar. Voor dat geld krijg je onder andere 20-inch ‘Zero-G’ Performance velgen, een set Michelin Pilot Sport Cup 2 banden, sensoren voor je bandenspanning en grotere remmen voor- en achter.

Een serieuze upgrade waar ook een meerprijs tegenover staat. Tesla introduceert het pakket in april in de Verenigde Staten. Het is niet duidelijk of de optie volgende maand ook in Nederland verkrijgbaar zal zijn. Het Track Pack is ook te bestellen als je al een Model 3 Performance hebt. De installatie van de upgrade vindt plaats bij een service center van Tesla.

Volgens het automerk moeten de upgrades betere performance bieden op het circuit. Daar staat tegenover dat die 20-inch jetsers en sportieve Michelin-banden een negatieve invloed zullen hebben op de actieradius. Hoe groot de gevolgen zijn voor de actieradius is niet bekendgemaakt.