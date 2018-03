In het vizier: de nieuwe én oude Ford Mustang Bullit

Dit hete staal hoef je niet per se te ontwijken met je Matrix-moves.

Tenzij het op hoge snelheid recht op je af komt natuurlijk. Of als je in een Dodge Charger rijdt. Dan kan je je ook maar beter uit de voeten maken als je deze ‘Stang ziet. Grote kans namelijk dat de bestuurder erop uit is je in de kraag te vatten.

Ford onthulde het (volgende) eerbetoon aan de originele ‘Bullit’ Mustang al eerder voor de Amerikaanse markt, maar in Genève maakt de Blue Oval bekend dat het model ook naar Europa komt (video). Even die Europeanen wat cultuur bijleren, je kent het wel.

Onder de kap huist de bulderende V8 die voor de gelegenheid ook nog eens voorzien is van wat extra pk’s (464 stuks), met dank aan wat GT350 goodies. Helaas maakt de flinke motor met diens bijbehorende uitstoot de auto in Nederland praktisch onbetaalbaar. Kijk er dus nog maar eens goed naar in de gallery, want de kans is aanwezig dat je hem op de A50 nooit tegenkomt, tenzij er een verdwaalde Duitser of Belg op weg is van Eindhoven naar Zwolle in zijn groene kogel.