Is de McLaren Senna in het echt ook zo lelijk?

Sennaaaah, Sennaaaaah!

Toen Ayrton Senna da Silva naar zijn laatste rustplaats gedragen werd door de straten van Sao Paolo, stonden er naar verluidt zo’n drie miljoen mensen naast de kant van de wegen om hem zijn laatste eer te bewijzen. Het is nog altijd het grootste aantal mensen dat zich ooit verzamelde voor een gevallen held. Wellicht had het bij dit eerbetoon moeten blijven. De auto die McLaren naar haar voormalig stercoureur vernoemd heeft is namelijk zó lelijk, dat het bijna een klap in het gezicht is van de Brazo.

Oké, er bestaat zoiets als mooi van lelijkheid. Senna zelf zou zonder twijfel graag in een lelijke F1 auto gestapt zijn, als deze maar snel genoeg was om wereldkampioen te worden. Misschien is de Senna zó goed op het circuit, dat niemand die achter het stuur plaatsneemt meer maalt om de looks na een rondje. Maar dan moet de auto wel écht goed zijn. Kijk nou naar die frontoverhang…Man man man…