Pittige prijzen gefacelifte Audi Q2 bekendgemaakt - Autoblog.nl

Wat betaal je voor zo’n kekke premium crossover? Wij weten de pittige prijzen van de gefacelifte Audi Q2.

De Audi Q2 zit in een marktsegment dat helemaal hip & happening is. Compacte crossovers. De combinatie van Polo-ruimte voor Passat-geld is een heel interessante voor veel consumenten. De Audi Q2 is onlangs gefacelift en we hebben nu de prijzen voor je!

Instap-prijs gefacelifte Audi Q2

De prijzen voor de gefacelifte Audi Q2 beginnen bij 36.520 euro. Voor dat geld heb je een Q2 35 TFSI met 150 pk en een handbak. Heb je wel zin in deze uitvoering, maar niet om te schakelen? Dat kost dan 39.490 euro. De 35 TFSI is sowieso de enige motor van het moment. Wil je meer geld uitgeven, dan kan het wel. Kies simpelweg voor een luxere uitvoering.

Q2 Business Edition

De Audi Q2 Business Edition is leverbaar vanaf 38.330 euro. Deze heeft 17″ wielen, LED-koplampen en achterlichten en het 'advanced exterieur'. Belangrijker zijn de opties aan de binnenkant: MMI navigatie, virtual cockpit en sportstoelen zijn namelijk standaard.















Q2 S Edition

De S Edition is een stukje sportiever. Je hebt sowieso alle goodies van de Business Edition. Daarbovenop krijg je het S-Line exterieurpakket, sportonderstel en andere 17 inch velgen. Daarnaast heb je ook het S-Line interieurpakket.

De stoelen zijn gedeeltelijk voorzien van leer en het stuurwiel is gedeeltelijk bekleed met geperforeerd leer. De dakhemel is zwart, mocht je vinden dat de Q2 te ruim aanvoelt. De prijzen van de gefacelifte Q2 S-Line begint vanaf 40.540 euro.

Q2 Edition One

De meest luxe uitvoering is de Edition One. Dan krijg je een grotere achterspoiler, zwarte accenten (zoals de Audi ringen), 19″ wielen, Matrix LED-verlichting en S-Line bumpers.

Je kan kiezen tussen appeltjesgroen (Apple Green) of vuilniszakkengrijs (Arrow Grey). De Q2 met Edition One pakket is leverbaar vanaf 46.330 euro. Slik!















Prijzen concurrentie gefacelifte Audi Q2

Dan zijn we aanbeland bij de prijzen van de concurrentie van Audi’s crossover. Deze laten zich iets lastiger bepalen, want BMW en Mercedes hebben niet direct een opvolger in de showrooms staan. De X1 en GLA zijn meer Audi Q3-concurrenten. De ‘niet premium’-concurrenten hebben we gisteren behandeld toen de prijzen van de Opel Crossland zonder X bekend gemaakt werden. Voor nu hebben we gekeken naar de crossovers die iets hoger in dat segment zitten.

Kia Xceed 1.4 T-GDI DynamicLine | 31.495 euro

Mazda CX-30 SkyActiv-G 122 | 30.490 euro

Volkswagen T-Roc 1.5 Style | 32.560 euro

Mini Countryman Cooper | 35.448 euro

Audi Q2 35 TFSI | 36.520 euro

Vooralsnog wordt alleen de 35 TFSI geleverd. Vanaf begin volgend jaar komen de Q2 30 TFSI (met 1.0 driecilinder) en 30 TDI (diesel) op de bestellijsten te staan.