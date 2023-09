Plakfolie van 120 euries zorgt voor extra veel range

Kijk, dat schiet op. Tenzij je een dikke W12 hebt, natuurlijk. Dan maakt die plakfolie niet zoveel uit.

Heel even kort terugkomend op Lightyear: ondergetekende kan maar niet begrijpen dat die toko een auto probeerde te bouwen. Als je waanzinnig goed bent in appelmoes en kersjes, dan ga je toch ook niet een Van der Valk Hotel daaromheen bouwen?

Bij Lightyear waren ze briljant met zonnepanelen, maar gingen ze er een auto omheen bouwen. Ondanks dat het een zeer veelbelovend plan was en we het graag een succes hadden zien worden, hadden we uiteraard onze reserveringen. Hoe cool zou het zijn dat Lightyear juist aan allerlei automerken die techniek kon leveren voor meer range?

Zonneceltechnologie in plakfolie

Het lijkt erop dat zelfs dat plan in de prullenbak kan, want een Duits bedrijf heeft een gouden vondst. Enkele onderzoekers uit Freiburg (je weet wel, als je van Karlsruhe naar Basel rijdt) hebben namelijk een zonnecelfolie ontwikkeld, aldus het AD. Deze hebben ze bevestigd op een Volkswagen Polo, totaal niet exotisch (of elektrisch).

Ze hebben daarmee getest of je met die plakfolie een beetje zonne-energie kan opslaan. En wat blijkt: dat kan! Volgens de wetenschappers kun je dermate veel zonne-energie winnen zodat je 4.000 kilometer per jaar kan ‘gratis’ kan rijden. Kijk, dat zet tenminste zoden aan de dijk.

We zeggen ‘gratis’ en daarmee komen we op het volgende voordeel: het is best een goedkoop systeem. De folie kost namelijk ongeveer 120 euro per stuk, mits er een zonnige omgeving is. Sorry voor onze Schotse lezers, dit is niet voor jullie. Als het uitontwikkeld is en de schaal groot genoeg is, moet het voor zo’n 100 tot 150 euro per unit verkocht kunnen worden.

Niet helemaal nieuw natuurlijk

Nu denken jullie (net als wij): hoe weten ze dat je extra range kunt krijgen met een zonnepaneel als je het test op een friggin’ Polo? Nou, dat is vrij simpel. De energie die je wint, kun je op diverse manieren gebruiken. Bij een elektrische auto zorg je ervoor dat alles naar de accu gaat. Maar bij een gewone auto kun je alle elektronica erop laten draaien.

Helemaal nieuw is het idee natuurlijk niet, zo had de Audi A8 van de D2-generatie dit al in de jaren ’90 (mits je het bestelde uiteraard). Het grote verschil is dat het universeel is en niet per se verwerkt wordt in het glazen dak. Ook is er veel meer winst te boeken. Je kunt het op elke auto plakken en het is nauwelijks zichtbaar.

De techniek staat te shinen op de IAA, hier in München!

Met dank aan Frank voor het tippen!