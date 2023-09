Hoe kan Verstappen vandaag in Italië alsnog winnen?

Hoe kan Verstappen in Italië winnen? We nemen de opties met je door.

Vandaag is het weer zover, de GP van Italië 2023 staat voor de deur. Net als de editie in 2019 is het aan de vooravond van de IAA, die morgen zijn deuren opent (voor de pers althans). Wij zijn alvast op locatie en kijken de race vanuit Duitsland. Altijd leuk.

Het zal jullie zijn opgevallen dat Max Verstappen niet vooraan staat, maar Carlos Sainz. Hoe kan Verstappen alsnog in Italië winnen? Nou, in eerste instantie door gewoon beter te starten dan de Ferrari. Nu is het niet zo dat Verstappen niet goed kan starten, maar de Red Bull is soms iets lastiger van zijn plaats te krijgen dan de auto’s van de Scuderia.

Het kan dus maar zo zijn dat de Ferrari van Leclerc ook voorbij schiet. Verstappen start namelijk ook op het vuile gedeelte en de twee Ferrari’s op het schone gedeelte.

Strategie modelijkheden

Inhalen is nog best lastig op Monza. De snelheden liggen erg hoog, maar de snelheidsverschillen zijn erg klein, zeker tussen de Ferrari en Red Bull. Dus het komt neer op strategie, en daar kan Red Bull een voordeeltje op doen.

De eerste optie is een tweestopper: starten op zacht tot ronde 12-14 en dan over op medium en rond ronde 32-34 weer over op medium. Het nadeel is dat je twee keer die lange pitstraat door moet en de gemiddelde snelheid erg hoog is. Tenzij er een safetycar de baan opkomt, is het geen handige tactiek.

Een andere optie is om op soft te starten voor een zo goed mogelijke start en dan kijken hoever je komt. Het liefst tot ronde 16-18, eventueel wat verder als dat mogelijk is. Dan kun je daarna over op hards en de race uitrijden.

Vergeet niet dat de banden van Pirelli dit weekend al de zachtst mogelijke compounds zijn. Dus 35 rondjes op een C3-band is nog behoorlijk lastig. De derde optie is een variant daarop. Starten op mediums en zolang mogelijk door rijden, tot ronde 23-25 en dan over op hards en de race uitrijden.

Geduld nodig, wil Verstappen Italië winnen

Voor Max Verstappen is het zaak geduld te bewaren. Zoals hij zelf al aangaf is de Red Bull RB19 afgesteld op de race, niet zozeer op kwalificeren. De Red Bull is over het algemeen iets vriendelijker op de banden dan de Ferrari en de racepace is dik voor elkaar. Dus in principe moet Verstappen volgen en bij de eerste stop van Ferrari even een klassieke Hammertime uitvoeren om zo de leiding te pakken.

Zijn er ook redenen te bedenken dat Red Bull niet zal zegevieren? Jawel! Er zijn namelijk twee ‘Monza-vloeken’ op dit moment. Er was ooit een seizoen waar één team dominant was: 1988. De McLarens van Ayrton Senna en Alain Prost waren onverslaanbaar. Uiteindelijk wonnen ze bij McLaren alle races, behalve de GP van Italië, want die was voor Ferrari. Nog een voordeel voor Ferrari: ze rijden met twee auto’s vooraan.

Een andere Monza-vloek is dat sinds 2019 de winnaar van de voorgaande race uitvalt. Leclerc won in 2019, maar viel uit in 2020. Dat jaar won Pierre Gasly, die uitviel in 2021. Die race werd gewonnen door Daniel Ricciardo, die het jaar erna uitviel. In 2022 won ene M. Verstappen.

Mocht Verstappen komende race wederom weten te winnen, dan heeft hij 10 races op rij gewonnen en het record van Sebastian Vettel verbroken.