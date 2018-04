Vijf leuke weetjes over het populairste autospel aller tijden

Het populairste autospel ter wereld brengt nog steeds geld op.

Tip: voor het lezen even naar The Small Faces: Ogdens’ Nut Gone Flake luisteren.

Wij autoliefhebbers kunnen een goed autospel absoluut waarderen. Op die manier kun je net even wat meer dan dan in het echte leven. Je wil natuurlijk geen BMW M2 Coupé in een greppel leggen of de remmen van een Ford Mondeo verpulveren. Je zou dus kunnen aannemen dat het meest populaire spel een racesimulatie is, of een light-versie daarvan zoals Gran Turismo.

Nee hoor, het gaat er niet om hoe hard je rondjes kunt rijden op Grand Valley Speedway, maar wat je allemaal kunt doen: roekeloos rijden, tankstations beroven, auto’s stelen van oma’s en nietvermoedende backpackers afleveren bij een altruïstische sekte. Jazeker, het meest succesvolle spel aller tijden is deel 5 van Gran Theft Auto-reeks: GTA V. Het is dermate succesvol dat waarschijnlijk jij het ook hebt gespeeld. En als dat niet het geval is, dan heeft een naast familielid dat absoluut gedaan.

1. Er zijn er veel, heel veel exemplaren van verkocht.

Van GTA V zijn er op moment van schrijven 90 miljoen exemplaren verkocht. Dat is ook voor een GTA game ongekend. Voor de context van GTA III (17.5 miljoen), GTA: Vice City (20 miljoen), GTA: San Andreas (27.5 mijoen) en GTA 4 (25 miljoen) waren beduidend minder populair.

2. GTA V is het populairst op de Playstation 3

De PS3 is een van de meest populaire consoles, dus is het vrij logisch dat ook de meeste games (32,8%) voor dat apparaat gekocht worden. De PS4 staat tweede met 27,4%. Ook bij de Xbox zien we een soortgelijke verdeling. De oudere Xbox 360 is met 25,5% populairder dan de versie op de Xbox One. Dit verklaart voor een gedeelte de populaire cijfers. Er zijn voldoende consumenten die GTA eerst op een PS3 of Xbox 360 hebben gespeeld en later over zijn gestapt naar een nieuwe generatie console. Zoals ondergetekende.

3. GTA maakt gehakt van de populairste game

Verkopen games nu daadwerkelijk zo goed? Of is GTA een uitzondering? Het lijkt erop dat het het laatste is. Er zijn twee spellen enorm populair geweest de afgelopen jaren, beide uit de Call of Duty reeks. Van Call of Duty: Black Ops werden 24.2 miljoen exemplaren verkocht. Het meest populair was Call Of Duty Modern Warfare: 26.5 miljoen stuks. Je ziet: nog geen derde van GTA 5.

4. GTA V maakt gehakt van de populairste film

Als we kijken naar de film met de hoogste opbrengst, komen we uit op de stijlvolle documentaire ‘Avatar’. Deze bracht maar liefst 2,8 miljard dollar op. Niet verkeerd, naar het schijnt het zakgeld van Lance Stroll als hij van Sirotkin kan winnen. Bij GTA 5 was de opbrengst maar liefst 2x zo hoog: dik 6 miljard dollar. Het opvallende is, het budget voor beide project was ongeveer even hoog: 237 miljoen voor Avatar, 265 miljoen voor GTA V.

5. GTA 5 verkoopt nog steeds goed.

Ok, het zijn niet de aantallen van vroeger, maar in 2017 werden er alsnog 15 miljoen exemplaren van verkocht. Voor een game waarvan de releasedatum stamt uit 2013. Mede dankzij de de updates op GTA Online blijft het spel behoorlijk relevant. Persoonlijke noot: al die upgrades zijn kosteloos moet toch meewegen.