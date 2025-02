Onderzoek haalt laatste redmiddel voor verbrandingsmotor onderuit

Een van de laatste opties om met benzineauto’s te blijven rijden, wordt genadeloos afgefakkeld door onderzoekers.

Het getouwtrek om wel of geen verbrandingsmotoren in nieuwe auto’s duurt nog altijd voort. Een mogelijk compromis is de inzet van eFuels. Dit zijn brandstoffen die de motor in jouw benzineauto lust en die gemaakt zonder CO2 uit te stoten. EU-baas Ursula von der Leyen ziet dit benzine-alternatief wel zitten, maar onderzoekers denken daar anders over.

Zoals bij vele onderzoeken kun je je bedenkingen hebben bij de opzet van de studie. Zo ook deze keer. Het onderzoek is uitgevoerd door het Duitse Forum Ecologisch-Sociale Markteconomie (FÖS), dat zichzelf een ”onafhankelijke politieke denktank” noemt. Klinkt als een betrouwbare partij, maar het Forum schrijft ook dat ze bijvoorbeeld strijden tegen belastingvoordeel op diesel en ander ”milieuschadelijke subsidies”.

Ook de opdrachtgevers voor het onderzoek hebben een duidelijk voorkeur. De studie is gedaan in opdracht van Klima-Allianz Deutschland, oftewel de klimaatalliantie van Duitsland. Ik concludeer hier nog niets uit, maar het is wel iets om in je achterhoofd te houden bij het lezen van de onderzoeksresultaten.

Niet bedoeld voor auto’s

Of de onderzoekers nu een kant op worden gestuurd of niet, de bronnen die ze gebruiken lijken betrouwbaar. Voor de studie zijn bronnen uit verschillende kanten van het spectrum gebruikt. Denk aan het ADAC, het Duitse Bondsministerie van Milieu (BMUV) en het internationale energieagentschap (IEA). De onderzoekers gaan er direct met gestrekt been in. Ze stellen dat auto’s helemaal niet belangrijk genoeg zijn om de synthetische brandstoffen te gebruiken.

Als eerst zijn grote vervuilers als de lucht- en scheepsvaart aan de beurt om hun verbrandingsmotoren te zuiveren, aldus de onderzoekers. Vliegtuigen en boten hebben zoveel elektriciteit nodig dat het niet haalbaar is om de lucht- en scheepvaart volledig te elektrificeren. Bij auto’s lukt dat, zoals je de afgelopen tijd hebt gemerkt, een stuk beter.

Te weinig eFuels voor auto’s

Mocht je toch inzetten op synthetische brandstoffen voor auto’s, dan kost dat het teveel energie ten opzichte van elektriciteit. De onderzoekers geven een voorbeeld. De energie die 150 windturbines opwekken, kan 37.500 auto’s met verbrandingsmotoren op eFuels van peut voorzien. Met dezelfde hoeveelheid energie kun je 240.000 elektrische auto’s voorzien van elektriciteit.

Wie écht weigert om in een EV te stappen, zouden de wetenschappers wel een kleine voorraad aan synthetische brandstoffen overhouden voor auto’s. Dit moet alleen het geval zijn als de energievraag van het wegverkeer wordt verminderd door EV’s.

Prijs van eFuels te hoog, maar niet extreem

Je merkt dat de onderzoekers geen genoeg krijgen van het aandragen van argumenten tegen synthetische brandstoffen in auto’s. We nemen er nog eentje door: de prijs. Nu kost een litertje synthetische brandstof ongeveer € 4,50 zonder belastingen. Tegen 2050 zou dit gekrompen kunnen zijn naar € 2,50 inclusief belastingen. Tenminste, ”mits het aanbod van e-brandstoffen” gelijke tred houdt met de vraag en er geen tekorten ontstaan, vat de FÖS samen.

Als dat zo is, dan valt de schade nog enigszins mee, toch? Nu ligt de benzineprijs op ongeveer € 2,20. Liefhebbers (vooral de welvarende) zullen die 30 cent per liter op de koop toenemen verwacht ik. Maar daar moet je dus nog wel 25 jaar op wachten.

Mobiliteit over 20 jaar

Tot slot schetst FÖS ook nog een toekomstbeeld van het wegverkeer. De voorspelling is dat er alleen nog maar meer mensen in EV’s gaan rijden. Sterker nog, in Europa zou ”vrijwel het volledige personenwagenpark elektrisch kunnen zijn”, wordt er geconcludeerd in de studie. Auto’s op eFuels spelen volgens de onderzoekers dan nog ”een marginale rol”, denken de schrijvers.

Geniet dus nog maar even van ronkende motoren en de benzinelucht, want voor je het weet is het voorbij. Áls de onderzoekers gelijk krijgen.

