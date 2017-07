Plofkraak leidt tot gesloopte Audi in Utrecht

Het is weer eens zover.

Vannacht werden inwoners van de Utrechtse wijk Kanaleneiland opgeschrikt door een heel bataljon politiewagens én een heuse helikopter. Daarvoor vond namelijk een plofkraak in het Duitse Wesel (Noordrijn-Westfalen) plaats. De bijbehorende achtervolging leidde naar Utrecht waar de Audi RS6 (C5) uiteindelijk met een klapper tot stilstand kwam.

De inzittenden zijn gevlucht en tot op moment van schrijven is er nog niemand opgepakt. De auto crashte met hoge snelheid op het Anne Frankplein, waarna de weg bezaaid lag met onderdelen. Het wrak is onderzocht op de aanwezigheid van explosieven en gevaarlijke stoffen, maar die werden niet aangetroffen.

Het is inmiddels de zoveelste keer dat we schrijven over een plofkraak vlak over de Duitse grens die kan worden gelinkt aan een mogelijke bende van zo’n 200 personen uit Utrecht en omgeving. Vaak worden hiervoor rappe Audi’s gebruikt, want die hebben veel vermogen en door de AWD ga je er gemakkelijk en relatief veilig hard mee.

