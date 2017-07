Bentley Conti GT Galene is een boot op wielen

Je kunt er niet mee varen, maar verder...

Bentley en Mulliner hebben weer eens een vette gelimiteerde editie van de Continental GT Convertible neergezet die luistert naar de naam Galene Edition. Het apparaat is geïnspireerd op superjachten en is dan ook ontworpen in samenwerking met Princess Yachts.

De body is gespoten in Glacier White met Sequin Blue en onder de kap ligt de bekende twin-turbo 4.0 V8 met 507 pk en 660 Nm (rijtest). Volgens velen is de Conti GT met V8 een betere auto dan de versie met W12, bovendien zul je het verschil in power niet of nauwelijks merken.

Het speciaaltje rolt op 21 inchers die de wielkasten perfect opvullen en het interieur is een feestje voor de liefhebber van luxueuze zaken. Geïnteresseerden moeten er snel bij zijn, er worden slechts 30 exemplaren van deze editie gebouwd.