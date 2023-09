Audi’s nieuwe namen worden logisch in de toekomst

Het klinkt misschien nu als een chaos, maar orde is aanstaande in de namen van Audi.

De huidige namenstrategie van Audi is, met alle respect, een beetje een wirwar. Het was zo simpel toen het merk uit Ingolstadt in de jaren ’90 overstapte naar de namen beginnend met A. De kleinste zou dan A1 worden (toen nog niet aan de orde) en vanaf daar zou elke grotere auto een groter nummer krijgen. Initieel werden dat A4, A6 en A8: middelgroot, groot, grootst. Sportmodellen offerden hun A op voor een S en met de komst van de RS2 Avant was het écht ruige spul voorzien van de klassieke benaming RS met diens plaats in het gamma. En verder waren alle toevoegingen logisch. Als je een A4 1.9 TDI tegenkwam wist je eigenlijk alles: plaats in het gamma, motorgrootte, turbodiesel met directe inspuiting: alles.

Huidige strategie

Hoe anders is dat nu. Op zich, de basis is nog hetzelfde: de A, S of RS geeft het niveau van sportiviteit aan, het nummer de plaats in het gamma en Limousine, Coupé, Sportback of Avant geeft aan of het een sedan, tweedeurs coupé, vierdeurs coupé/liftback of stationwagon is. Maar dan. Q-modellen geven aan dat het een SUV is. Oké, vooruit. Een tamelijk willekeurig getal geeft aan wat de motorgrootte is. 55 TFSI betekent dus de 3.0 liter grote V6. Maar waarom? Omdat het getal groter is dan 45 (de 2.0) en kleiner is dan 65. En om de verwarring compleet te maken: de 55 TFSI e in bijvoorbeeld de Audi A6, door dat kleine e-tje, wat marketingtechnisch echt zo geschreven wordt, is ineens een 2.0 liter met PHEV!

Nieuwe strategie

Wat betreft de nieuwe strategie van Audi lijkt het eigenlijk alleen maar slecht nieuws. Voor de paarse broeken werken de nummertjes kennelijk prima en de volgende stap lijkt te zijn extra verwarring. Je mag namelijk gedag zeggen tegen de Audi A4 en A6 die je kent. De volgende generatie Audi A4 en Audi A6 gaan als A5 en A7 door het leven. De Audi A5 Avant wordt dus de aankomende A4 Avant. De namen A4 en A6 worden gebruikt voor de volledig elektrische varianten van beide deze auto’s. Eenzelfde strategie wordt toegepast bij de SUV’s: Q3, Q5 en Q7 blijven, Q4, Q6 en Q8 staan nu voor de e-tron modellen. Toegegeven, daar wordt het op de lange termijn logischer van (A3/Q3, A5/Q5, A7/Q7 enzovoort). Dat is dan ook het doel van Audi.

Logischer

Volgens technische baas van Audi Oliver Hoffman moet deze scheiding van de EV’s en ICE-auto’s juist voor duiding zorgen. In de overgangsperiode hoef je enkel te onthouden dat een oneven getal een ‘oude’ Audi met verbrandingsmotor is en de even getallen de hagelnieuwe EV’s aanduiden. De reden dat Audi de even getallen met de langere geschiedenis geeft aan de nieuwe EV’s is omdat Hoffman voorspelt dat de EV’s de belangrijkere modellen worden. Wanneer er bij een aankomende generatie de A7 (wat dus nu de A6 is) wordt gedropt, blijft de A6 bestaan als elektrische auto. Na deze gekke overgangsperiode zou je dus uitkomen bij een gamma bestaande uit A4, A6 en A8, maar dan volledig elektrisch. Dat klinkt dan weer overzichtelijk.

e-tron

Met die strategie hoef je dus niet extra aan te duiden dat een Audi met een even getal elektrisch is. Toch heeft Audi de Q4, Q6 en Q8 de naam ‘e-tron’ meegegeven als volledige naam en ook de aankomende elektrische A6 heet officieel A6 e-tron. Is e-tron dan niet overbodig? Nee, aldus Hoffman. Officieel is de naam e-tron de aanduiding voor EV’s en dat blijft, om het duidelijk te houden. De rest gaat vanzelf. Omdat er geen Q4 zonder e-tron is, heb je eigenlijk aan Q4 al genoeg. In de toekomst gaat dat gelden voor elke EV. Als er geen A6 is zonder e-tron, heb je aan A6 al genoeg. De naam e-tron blijft een beetje zoals de TFSI- of TDI-benaming van nu: het duidt de manier van voortstuwing aan. Als extra info is het fijn om te weten dat je diesel of benzine rijdt, maar in de basis is belangrijk welke auto het is.

Het enige gevoel wat wij krijgen is dat de broeken van de mensen die dit alles bedacht hebben wel heel paars zijn, maar misschien dat de praktijk de theorie perfect ondersteunt. We gaan het zien met de aankomende generatie Audi’s. (via Autocar)